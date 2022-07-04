Borsa günün ilk yarısında yükseldi - Son Dakika
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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

04.07.2022 13:09
Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,88 artışla 2.465,40 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,88 artışla 2.465,40 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 21,62 puan değer kazanarak 2.465,40'a çıktı. Toplam işlem hacmi 11,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,56 ve holding endeksi yüzde 1,04 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,60 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 0,50 ile elektrik oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziranda aylık bazda yüzde 4,95, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 6,77 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 78,62, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 138,31 olarak kaydedildi.

Analistler, dünya genelinde resesyon ve enflasyon ikilemi arasında kalan pay piyasalarında yön arayışının sürdüğünü ifade etti.

Bu hafta makroekonomik veri gündeminin yoğun olduğunu, açıklanacak verilerin fiyatlamalara yön verebileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.380 ve 2.340 seviyelerinin destek, 2.480 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Borsa günün ilk yarısında yükseldi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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