Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,48 artışla 3.536,10 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 51,68 puan değer kazanarak 3.536,10'a çıktı. Toplam işlem hacmi 32,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,70 ve holding endeksi yüzde 1,73 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,70 ile madencilik en çok gerileyen ise yüzde 1,25 ile ulaştırma oldu.

Analistler, merkez bankalarının atacağı adımlar ve ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin piyasalarda dalgalanmaya neden olduğunu belirterek, yarın açıklanacak ABD'nin istihdam raporu öncesi oynaklığın sürmesinin beklendiğini söyledi.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.340 puanın destek, 3.550 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.