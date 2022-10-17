Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü - Son Dakika
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Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

17.10.2022 09:58
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında gördüğü en yüksek seviye rekorunu 3.815,50 puana taşıdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında gördüğü en yüksek seviye rekorunu 3.815,50 puana taşıdı.

BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 175,78 puan ve yüzde 4,85 değer kazancıyla 3.802,74 puan oldu. Toplam işlem hacmi 51,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 9,71 ve holding endeksi yüzde 4,97 değer kazandı.

Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran bankacılık oldu.

Güne alıcılı başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 3.815,50 puana taşıdı.

Analistler, enflasyon beklentilerindeki yükseliş ve resesyon kaygılarıyla küresel piyasalardaki dalgalı seyrin sürdüğünü ifade etti.

Merkez bankaları yetkililerinin açıklamaları ve jeopolitik gerilimlere ilişkin haber akışının yakından izleneceğini aktaran analistler, bu hafta ABD'de yoğunlaşan ve yurt içinde başlayacak şirket finansal sonuçlarının da hisse ve sektör bazlı hareketliliği artırabileceğini söyledi.

Analistler, haftanın veri gündeminde ise yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi, Avro Bölgesi ve İngiltere'de enflasyonun öne çıktığını belirterek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık toplantısına ilişkin 75 baz puanlık faiz artırımı beklentilerinin güçlenip güçlenmeyeceğinin de fiyatlamalar açısından önemli olacağını vurguladı.

Bugünün veri gündeminin nispeten sakin olduğuna işaret eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.700 puanın destek, 3.820 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü - Son Dakika

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