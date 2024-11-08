Borsa Haftayı Yükselişle Tamamladı - Son Dakika
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Ekonomi

Borsa Haftayı Yükselişle Tamamladı

BIST 100 endeksi yüzde 3,37 artışla 9.184,82 puana ulaştı. Dolar artarken, altın fiyatları düştü.

08.11.2024 19:46
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Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,37, dolar/TL ise yüzde 0,10 artarken, altının gram fiyatı yüzde 1,85, avro/TL yüzde 1 azalış kaydetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 8.566,62 ve en yüksek 9.195,83 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,37 değer kazanarak 9.184,82 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,85 azalışla 2 bin 975 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,03 düşüşle 20 bin 182 liraya indi.

Geçen hafta sonu 5 bin 170 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 3,62 azalarak 4 bin 983 liraya geriledi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,10 değer kazanarak 34,3690 liraya çıkarken, avro ise yüzde 1 azalışla 36,9560 liraya düştü.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,41 ve emeklilik fonları yüzde 0,69 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,30 ile "karma ve değişken" fonlar oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Borsa Haftayı Yükselişle Tamamladı - Son Dakika

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