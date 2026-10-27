Borsa İstanbul'da 29 Ekim nedeniyle takas tarihleri değişti, VİOP da etkilendi

Borsada bugünkü ve yarınki işlemlerin takası 2 Kasım Pazartesi günü gerçekleşecek.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Borsa İstanbul'da takas işlemlerinin tarihinde değişiklik olacak.

Pay piyasasında dünkü işlemlerin takası 30 Ekim Cuma günü, bugünkü ve yarınki işlemlerin takası 2 Kasım Pazartesi günü gerçekleşecek.

Borsada 29 Ekim Perşembe günü işlem yapılmayacak.

Öte yandan, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) da endeks ve pay vadeli kontratlarda 29 Ekim'de takas ve fiziki teslimat işlemleri gerçekleştirilmeyecek.