Borsa İstanbul'da Ağustos Vade Yükselişi - Son Dakika
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Borsa İstanbul'da Ağustos Vade Yükselişi

10.07.2026 09:38
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VİOP'ta BIST 30 endeksi, açılışta 17.042,00 puana yükseldi. Analistler direnç ve destek seviyelerini belirtti.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat güne yüzde 0,19 yükselişle 17.042,00 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı seyreden ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,86 azalışla 17.009,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında ise kayıplarının bir kısmını telafi ederek 17.030,00 puandan işlem gördü.

Ağustos vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,19 artışla 17.042,00 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, Orta Doğu kaynaklı jeopolitik endişelerin kısmen hafiflemesi ve yarı iletken sektörüne ilişkin olumlu beklentilerin güçlenmesiyle yatırımcıların risk iştahı teknoloji hisseleri öncülüğünde arttı.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 17.200 ve 17.300 puanın direnç, 17.000 ve 16.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Borsa İstanbul'da Ağustos Vade Yükselişi - Son Dakika

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