Borsa İstanbul'da Altın Fiyatları Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

Borsa İstanbul'da Altın Fiyatları Yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 627 bin 900 liraya yükseldi. Altın piyasasında en düşük 2 milyon 625 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 631 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,03 yükselişle 2 milyon 627 bin 900 lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 627 bin liradan tamamlamıştı. KMKTP'de altında işlem hacmi, 5 milyar 603 milyon 276 bin 333,62 lira, işlem miktarı ise 2.166,12 kilogram oldu. Tüm metallerde işlem hacmi de 5 milyar 791 milyon 674 bin 258,76 lira düzeyinde gerçekleşti. Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar Yapı ve Kredi Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler, Osmanlı Kıymetli Madenler ve Özbey Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

08.08.2024 16:53
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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 627 bin 900 liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 625 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 631 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,03 yükselişle 2 milyon 627 bin 900 lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 627 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında işlem hacmi, 5 milyar 603 milyon 276 bin 333,62 lira, işlem miktarı ise 2.166,12 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi de 5 milyar 791 milyon 674 bin 258,76 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar Yapı ve Kredi Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler, Osmanlı Kıymetli Madenler ve Özbey Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış2.627.000,002.448,00

En Düşük2.625.000,002.378,95

En Yüksek2.631.000,002.448,00

Kapanış2.627.900,002.385,00

Ağırlıklı Ortalama2.628.859,262.398,55

Toplam İşlem Hacmi (TL)5.603.276.333,62

Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.166,12

Toplam İşlem Adedi62

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Borsa İstanbul'da Altın Fiyatları Yükseldi - Son Dakika

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