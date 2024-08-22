Borsa İstanbul'da Altın Fiyatları Yükseldi

Ekonomi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 783 bin lira oldu.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 780 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 787 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,04 yükselişle 2 milyon 783 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 782 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında işlem hacmi 2 milyar 468 milyon 486 bin 389,22 lira, işlem miktarı ise 892,54 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi de 2 milyar 482 milyon 837 bin 146,82 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası, NMGlobal Kıymetli Madenler ve Uğuras Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 2.782.000,00 2.550,00 En Düşük 2.780.000,00 2.476,10 En Yüksek 2.787.000,00 2.555,00 Kapanış 2.783.000,00 2.476,10 Ağırlıklı Ortalama 2.784.794,62 2.544,72 Toplam İşlem Hacmi (TL) 2.468.486.389,22 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 892,54 Toplam İşlem Adedi 38

Kaynak: AA