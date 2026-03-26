Borsa İstanbul'da BIST 100 Açılışta Düşüşte

26.03.2026 10:10
BIST 100 endeksi, güne 0,40 azalışla 12.911,44 puandan başladı. Küresel gelişmeler takip ediliyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,40 azalışla 12.911,44 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,26 değer kazanarak 12.963,87 puandan tamamladı.

Bugün açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 52,43 puan ve yüzde 0,40 azalışla 12.911,44 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 1,37, holding endeksi yüzde 0,02 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,47 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen yüzde 1,50 ile kimya petrol plastik oldu.

Küresel piyasalar, ABD-İran hattından gelen çelişkili mesajların sürmesi ve Orta Doğu'daki gerilimin, görece şiddeti azalsa da temel tedirginlik unsuru olmasından kaynaklı haber akışı üzerinden ilerliyor.

Orta Doğu'ya ilişkin olumlu ve olumsuz gelişmeler küresel pay piyasalarında dalgalanmalara yol açarken, bu durum yurt içi piyasalara da yansıyor.

Analistler, bugün ABD ile İran arasındaki gelişmelere ilişkin haber akışının yanı sıra, yurt içinde para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.100 ve 13.200 puanın direnç, 12.800 ve 12.700 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

