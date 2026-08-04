Borsa İstanbul'da BIST 100 Artışla Kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 277,39 puan artarak 13.687,93 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 11,10 puan ve yüzde 0,08 azalışla 13.399,44 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 13.395,94 puanı, en yüksek 13.687,93 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,07 değer kazanarak 13.687,93 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 301,40 puan ve yüzde 1,98 artışla 15.506,82 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 4,57, mali endeks yüzde 1,81, hizmetler endeksi yüzde 1,55 ve sanayi endeksi yüzde 1,28 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 84'ü prim yaptı, 14'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Akbank, Türkiye İş Bankası (C), ASELSAN ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 83 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 83 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 1,1 artışla 6 milyon 216 bin 600 lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,04, bileşik getirisi yüzde 41,65 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 47,4362, satışta 47,6263 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 47,4165, satışta 47,6065 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1520, sterlin/dolar paritesi 1,3445 ve dolar/yen paritesi 157,5 düzeyinde seyrediyor.

Londra'da ekim vadeli Brent petrolün varili ise yüzde 4 azalışla 80,4 dolardan işlem görüyor.