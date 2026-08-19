Borsa İstanbul'da BIST 100 Artışta - Son Dakika
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Borsa İstanbul'da BIST 100 Artışta

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BIST 100 endeksi, günü 331 puan artışla 14.458,98 puandan kapattı, BIST 30 ise 499,31 puan yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 331,00 puan artarak 14.458,98 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 24,34 puan ve yüzde 0,17 azalışla 14.103,63 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 14.071,55 puanı, en yüksek 14.485,88 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,34 değer kazanarak 14.458,98 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 499,31 puan ve yüzde 3,10 artışla 16.582,30 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre hizmetler endeksi yüzde 1,47, mali endeks yüzde 1,72, teknoloji endeksi yüzde 2,12 ve sanayi endeksi yüzde 2,49 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 81'i prim yaptı, 17'si geriledi. ASELSAN, Tüpraş, Türk Hava Yolları, Astor Enerji ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 483 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 483 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 0,6 artışla 6 milyon 795 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,35, bileşik getirisi yüzde 40,84 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 47,8132, satışta 48,0048 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 47,7958, satışta 47,9873 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1662, sterlin/dolar paritesi 1,3608 ve dolar/yen paritesi 158,5 düzeyinde seyrediyor.

Londra'da ekim vadeli Brent petrolün varili ise yüzde 1,3 artışla 92,2 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Borsa İstanbul'da BIST 100 Artışta - Son Dakika

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