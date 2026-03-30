Borsa İstanbul'da BIST 100 düşüşle kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 71,84 puan azalarak 12.626,35 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 11,10 puan ve yüzde 0,09 artışla 12.709,29 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 12.622,55 puanı, en yüksek 12.777,83 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,57 değer kaybederek 12.626,35 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 135,10 puan ve yüzde 0,93 azalışla 14.318,59 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre hizmetler endeksi yüzde 0,08 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,31, mali endeks yüzde 0,57 ve teknoloji endeksi yüzde 1,73 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 37'si prim yaptı, 58'i geriledi, 5'i yatay seyretti. TÜPRAŞ, Türk Hava Yolları, Akbank, ASELSAN ile Türkiye İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 535,6 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 535,6 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,6 artışla 6 milyon 637 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,97, bileşik getirisi yüzde 42,77 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 44,3531, satışta 44,5308 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 44,2518, satışta 44,4291 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1450, sterlin/dolar paritesi 1,3190 ve dolar/yen paritesi 159,620 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,7 artışla 107,2 dolardan işlem görüyor.