Borsa İstanbul'da BIST 100 düşüşle kapandı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Borsa İstanbul'da BIST 100 düşüşle kapandı

30.03.2026 18:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BIST 100 endeksi gün sonunda 12.626,35 puandan kapanırken, yüzde 0,57 değer kaybetti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 71,84 puan azalarak 12.626,35 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 11,10 puan ve yüzde 0,09 artışla 12.709,29 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 12.622,55 puanı, en yüksek 12.777,83 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,57 değer kaybederek 12.626,35 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 135,10 puan ve yüzde 0,93 azalışla 14.318,59 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre hizmetler endeksi yüzde 0,08 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,31, mali endeks yüzde 0,57 ve teknoloji endeksi yüzde 1,73 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 37'si prim yaptı, 58'i geriledi, 5'i yatay seyretti. TÜPRAŞ, Türk Hava Yolları, Akbank, ASELSAN ile Türkiye İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 535,6 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 535,6 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,6 artışla 6 milyon 637 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,97, bileşik getirisi yüzde 42,77 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 44,3531, satışta 44,5308 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 44,2518, satışta 44,4291 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1450, sterlin/dolar paritesi 1,3190 ve dolar/yen paritesi 159,620 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,7 artışla 107,2 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Finans, Borsa, Bıst, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
18:57
18:38
18:05
17:52
17:24
16:49
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 19:13:49. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.