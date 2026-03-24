Borsa İstanbul'da BIST 100 Düşüşte
Borsa İstanbul'da BIST 100 Düşüşte

24.03.2026 18:50
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 238,00 puan azalarak 12.930,16 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 63,57 puan ve yüzde 0,48 artışla 13.104,59 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 12.908,86 puanı, en yüksek 13.136,62 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,81 değer kaybederek 12.930,16 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 292,85 puan ve yüzde 1,95 azalışla 14.758,71 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 0,01, sanayi endeksi yüzde 1,11, hizmetler endeksi yüzde 1,35, ve mali endeks yüzde 1,67 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 16'sı prim yaptı, 80'i geriledi, 4 tanesi yatay seyretti. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Tüpraş, Türkiye İş Bankası (C) ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 400 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 400 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 6 milyon 530 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 39,27, bileşik getirisi yüzde 43,12 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 44,2326, satışta 44,4099 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 44,2126, satışta 44,3897 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1590, sterlin/dolar paritesi 1,3390 ve dolar/yen paritesi 158,740 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 2,4 artışla 99,2 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Finans, Döviz, Borsa, Bıst, Son Dakika

