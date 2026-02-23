Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Artış Gösterdi - Son Dakika
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Artış Gösterdi

23.02.2026 19:04
BIST 100 endeksi, günü 14.061,71 puanla yüzde 0,92 artışla kapatırken, BIST 30 da yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 127,66 puan artarak 14.061,71 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 158,11 puan ve yüzde 1,13 artışla 14.092,16 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 14.019,99 puanı, en yüksek 14.190,09 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,92 artışla 14.061,71 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 216,18 puan ve yüzde 1,40 artışla 15.707,12 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 0,77 değer kaybederken, mali endeks yüzde 1,66, sanayi endeksi yüzde 1,64 ve hizmetler endeksi yüzde 0,34 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 68'i prim yaptı, 29'u geriledi 3 tanesi yatay seyretti. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Akbank, ASELSAN ile Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 5 bin 198 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 5 bin 198 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,4 artışla 7 milyon 450 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 33,31, bileşik getirisi yüzde 36,08 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 43,7236, satışta 43,8988 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 43,6577, satışta 43,8326 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1806, sterlin/dolar paritesi 1,3518 ve dolar/yen paritesi 154,403 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1 artışla 71,9 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

