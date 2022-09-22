Borsa güne yatay başladı - Son Dakika
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Borsa güne yatay başladı

22.09.2022 10:03
Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,06 artışla 3.247,73 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,06 artışla 3.247,73 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,97 puan ve yüzde 0,06 değer kazanarak 3.247,73 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,39 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,12 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,12'yle elektrik, en çok kaybettiren yüzde 0,91'le gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksi, dün küresel çapta azalan risk iştahı ve bankacılık hisselerinde devam eden satış baskısı ile günü yüzde 0,97 azalışla 3.245,76 puandan tamamladı.

Bu arada Borsa İstanbul tarafından, BIST 50 endeksinde yer alan paylar için 14-21 Eylül'de uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugünkü seansta da devam edeceği bildirildi.

ABD Merkez Bankası (Fed), dün federal fonlama oranını beklentiler doğrultusunda 75 baz puan artırarak 2008'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 3,00-3,25 bandına çıkardı.

Analistler, Fed'in gelecek döneme ilişkin projeksiyonları ile ekonomide "yumuşak iniş" beklentilerine gölge düştüğünü belirterek, artan resesyon ihtimaline karşın agresif faiz artırımlarına devam edileceği sinyalinin küresel çapta risk iştahının azalmasına neden olduğunu söyledi.

Bugün yatırımcıların İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) toplantısından çıkacak kararlara odaklandığını aktaran analistler, yurt içinde ise gözlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildiğini ifade etti.

Analistler, veri gündeminde ise yurt içinde tüketici güven endeksi ve yurt dışında ABD'de ikinci çeyrek cari işlemler dengesinin öne çıktığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.200 puanın destek, 3.300 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistlerin çoğu, politika faizinin yüzde 13'te bırakılmasını bekliyor. Öte yandan ankete katılan 29 ekonomistten 9'u politika faizinde 100 baz puanlık, 1'i de 50 baz puanlık indirim öngörüyor.

BoE'nin ise politika faizini 50 baz puanlık artırımla yüzde 2,25'e yükseltmesi beklenirken, 75 baz puanlık artırım ihtimali de göz ardı edilmiyor.

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Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Borsa güne yatay başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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