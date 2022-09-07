Borsa güne yükselişle başladı - Son Dakika
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Borsa güne yükselişle başladı

07.09.2022 10:02
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,38 artışla 3.404,10 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,38 artışla 3.404,10 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12,72 puan ve yüzde 0,38 değer kazanarak 3.404,10 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,63 ve holding endeksi yüzde 0,30 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,29'la iletişim, en çok kaybettiren yüzde 0,20'yle turizm oldu.

BIST 100 endeksi, dün yüzde 0,98 artarak 3.391,38 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesinden kapanırken, tarihi zirvesini de 3.448,93 puana taşıdı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, enerji krizi ve resesyon endişelerinin yanı sıra ABD başta olmak üzere merkez bankalarının sıkılaştırıcı tedbirlere devam edeceği beklentileri ile negatif bir seyir izlendiğini söyledi.

Yurt içi piyasaların ise pozitif ayrışmaya devam ettiğini belirten analistler, Avrupa'da enerji krizine ilişkin gelişmeler ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin bugün yapacağı açıklamaların varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceğini kaydetti.

Analistler, bugünün veri gündeminde Avro Bölgesi'nde büyüme, ABD'de dış ticaret açığı ve Fed'in Bej Kitap Raporu'nun öne çıktığını ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.440 puanın direnç, 3.330 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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Kaynak: AA

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