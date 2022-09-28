Borsa günü düşüşle tamamladı - Son Dakika
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Borsa günü düşüşle tamamladı

28.09.2022 18:23
Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,07 değer kaybıyla 3.198,16 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,07 değer kaybıyla 3.198,16 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 67,48 puan azalırken, toplam işlem hacmi 50,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,30 ve holding endeksi yüzde 2,53 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,64'le finansal kiralama, faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 5,15'le iletişim oldu.

Analistler, yükselen borçlanma maliyetleri ve güçlenen doların resesyon endişelerini artırması ile küresel piyasalarda risk iştahının düşük seyrettiğini belirterek, oynaklığın bir müddet daha gündemde kalabileceğini söyledi.

Merkez bankası yetkililerinin yarınki açıklamalarının yatırımcıların odağında olacağını aktaran analistler, tahvil ve döviz piyasasındaki hareketliliğin de yakından izlenmeye devam edileceğini kaydetti.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi Ekim 2008'den sonra ilk kez 4,01'i test ederken, Almanya, İngiltere ve İtalya'da da uzun vadeli tahvil faizleri yükseliş eğilimini sürdürdü.

Analistler, yarın yurt içinde ekonomik güven endeksi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplantı özetinin, yurt dışında ise ABD'de büyüme, Almanya'da enflasyon, Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksinin izleneceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.140 puanın destek, 3.250 ve 3.370 seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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Kaynak: AA

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