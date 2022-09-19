Borsa günü sert düşüşle tamamladı - Son Dakika
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Borsa günü sert düşüşle tamamladı

19.09.2022 18:30
Borsa günü sert düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 5,26 değer kaybıyla 3.199,54 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 5,26 değer kaybıyla 3.199,54 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 177,79 puan azalırken, toplam işlem hacmi 54,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 9,32 ve holding endeksi yüzde 3,83 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 1,43 ile elektrik, en çok kaybettiren ise bankacılık oldu.

Bu arada, Borsa İstanbul AŞ, Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesiyle pay piyasasındaki tüm sıralarda işlemlerin geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.

Analistler, enflasyonist baskılar ve resesyon riskinin artması ile geçen hafta boyunca küresel piyasalarda etkili olan negatif seyrin, yeni haftanın başlangıcında da etkili olduğunu söyledi.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Japonya'da enflasyon, Almanya'da ÜFE, ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçlarının öne çıkacağını aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.150 puanın destek, 3.440 ve 3.500 seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Borsa günü sert düşüşle tamamladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Borsa günü sert düşüşle tamamladı - Son Dakika
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