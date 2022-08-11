Borsa günün ilk yarısında yükseldi - Son Dakika
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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

11.08.2022 13:18
Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 2.876,68 puanla rekor seviyeyi görmesinin ardından 2.850-2.860 bandında dengelendi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 2.876,68 puanla rekor seviyeyi görmesinin ardından 2.850-2.860 bandında dengelendi.

Günün ilk yarısında 2.876,68 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 25,16 puan ve yüzde 0,89 değer kazancıyla 2.854,74 puanda bulunuyor.

Toplam işlem hacmi 28,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,56, holding endeksi yüzde 0,27 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,63 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 3,83 ile madencilik oldu.

Analistler, ABD'de açıklanacak makroekonomik verilerde enflasyon ve resesyona ilişkin işaretlerin yatırımcıların odağında olmaya devam ettiğini belirterek, açıklanan şirket finansal sonuçları nedeniyle sektör ve hisse bazlı ayrışmaların da sürebileceğini kaydetti.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de işsizlik başvuruları ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.880 seviyesinin direnç, 2.820 ve 2.790 puanın destek konumunda bulunduğunu söyledi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Borsa günün ilk yarısında yükseldi - Son Dakika

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