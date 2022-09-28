Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti - Son Dakika
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Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti

28.09.2022 13:20
Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,02 azalışla 3.265,10 puana geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,02 azalışla 3.265,10 puana geriledi.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 0,54 puan değer kaybederek 3.265,10'a indi. Toplam işlem hacmi 21,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,51 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,38 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,83 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,03 ile inşaat oldu.

Bu arada, Borsa İstanbul, BIST 50 endeksinde yer alan paylar için 14-27 Eylül'de uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugünkü seansta da devam edeceğini duyurdu.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, daha sıkı para politikasının yan etkisinin daha zayıf büyüme olsa bile enflasyon beklentilerinde çıpanın bozulmasına izin vermeyeceklerine ilişkin güçlü bir sinyal verilmesi gerektiğini bildirdi.

Analistler, merkez bankalarının agresif faiz adımlarının devam edeceği sinyali verdiği bir ortamda hızla yükselen tahvil getirileri ve dolardaki güçlenmenin resesyon korkularını derinleştirdiğini belirterek, küresel piyasalarda düşük risk iştahı ve yüksek oynaklık temasının bir müddet daha gündemde kalabileceğini söyledi.

Tahvil ve döviz piyasalarının seyrinin yakından izlenmeye devam edileceğini aktaran analistler, merkez bankası yetkililerinin açıklamalarının takip edildiğini, veri gündeminde ise ABD'de toptan stoklar ve bekleyen konut satışlarının öne çıktığını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.200 ve 3.140 seviyelerinin destek, 3.370 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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