Piyasalarda gün ortası - Son Dakika
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Piyasalarda gün ortası

26.09.2022 13:31
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,92 azalışla 3.251,31 puana geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,92 azalışla 3.251,31 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 30,30 puan değer kaybetti.

Cuma günü 3.281,61 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 2,58 puan ve yüzde 0,08 değer kaybederek 3.279,03 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 3.232,49, en yüksek ise 3.309,95 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 2,25 ve sanayi endeksi yüzde 0,17 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 1,06 ve hizmetler endeksi yüzde 0,39 yükseldi.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 47'si yükseldi, 50'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, SASA Polyester, Vestel Elektronik, Hektaş ve ASELSAN oldu.

Altının onsu 1.640 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 0,9650, sterlin/dolar paritesi 1,0690 ve dolar/yen paritesi 144 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 18,4500 liradan, avro 17,7880 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 azalışla 1.640 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1,4 azalışla 84,6 dolardan işlem görüyor.

YORUMLAR
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Altının kilogramı 967 bin liraya geriledi Altının kilogramı 967 bin liraya geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi
Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün ortası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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