Borsa günü rekorla tamamladı - Son Dakika
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Borsa günü rekorla tamamladı

18.08.2022 18:30
Borsa günü rekorla tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi rekor işlem hacmi ile yüzde 1,34 değer kazanarak, 3.020,01 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi rekor işlem hacmi ile yüzde 1,34 değer kazanarak, 3.020,01 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 40,01 puan artış kaydederken, toplam işlem hacminde 87,1 milyar lira ile rekor kırdı ve gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 3.033,81 puana taşıdı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,47 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,76 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,48 ile metal ana sanayi, en çok kaybettiren ise yüzde 2,99 ile ticaret oldu.

Analistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 100 baz puanlık faiz indirim kararının ardından BIST 100 endeksinin dünyanın başlıca borsalarından pozitif ayrışmasını sürdürdüğünü söyledi.

Yarın, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Japonya'da enflasyon, İngiltere'de perakende satışlar ve Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.040 ve 3.070 seviyelerinin direnç, 2.950 puanın destek konumuna gelebileceğini bildirdi.

Analistler, açıklanmaya devam eden şirket finansal sonuçları nedeniyle sektör ve hisse bazlı ayrışmaların da devam ettiğini belirterek, oynaklığın arttığını ve yatırımcıların temkinli davranması gerektiğini ifade etti.

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Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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