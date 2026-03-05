Borsa İstanbul'da BIST 100 Yükseldi - Son Dakika
Borsa İstanbul'da BIST 100 Yükseldi

05.03.2026 19:02
BIST 100 endeksi günü %1,05 artışla 13.078,93 puandan kapattı. Teknoloji endeksi en fazla kazandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 135,74 puan artarak 13.078,93 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 119,38 puan ve yüzde 0,92 artışla 13.062,57 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 13.047,98 puanı, en yüksek 13.202,58 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,05 değer kazanarak 13.078,93 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 183,16 puan ve yüzde 1,24 yükselişle 14.899,03 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 3,11, sanayi endeksi yüzde 2,41 ve mali endeks yüzde 1,20 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,42 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 73'ü prim yaptı, 26'sı geriledi. ASELSAN, Türk Hava Yolları, Tüpraş, Türkiye İş Bankası (C) ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 5 bin 67 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 5 bin 67 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,6 düşüşle 7 milyon 423 bin 500 lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 34,95, bileşik getirisi yüzde 38,00 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 43,8828, satışta 44,0586 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 43,8624, satışta 44,0382 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1600, sterlin/dolar paritesi 1,3342 ve dolar/yen paritesi 157,536 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 2,1 artışla 82,4 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

