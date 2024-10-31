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Ekonomi

Borsa İstanbul'da Düşüş

BIST 100 endeksi gün boyunca düştü ve 8.863,88 puandan kapandı. Hisse senetleri değer kaybetti.

31.10.2024 19:17
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 142,67 puan azalarak 8.863,88 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 1,96 puan ve yüzde 0,02 azalışla 9.004,60 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 8.846,07 puanı, en yüksek 9.051,60 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,58 azalışla 8.863,88 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,13, hizmetler endeksi yüzde 1,81, sanayi endeksi yüzde 0,73, teknoloji endeksi yüzde 0,31 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 216,43 puan ve yüzde 2,17 kayıpla 9.751,96 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 35'i prim yaptı, 62'si geriledi. Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Akbank, BİM Birleşik Mağazalar ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 737 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2 bin 737 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalarak 3 milyon 137 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 34,1548 lira, satışta 34,2917 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 34,1855 lira, satışta 34,3225 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0860, sterlin/dolar paritesi 1,2870 ve dolar/yen paritesi 152,40 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,6 artışla 73,1 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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