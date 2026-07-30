Borsa İstanbul'da Düşüş - Son Dakika
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Borsa İstanbul'da Düşüş

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BIST 100 endeksi günü yüzde 1,55 kayıpla 13.292,93 puandan kapandı, altın fiyatları yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 208,62 puan azalarak 13.292,93 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 17,01 puan ve yüzde 0,13 azalışla 13.484,54 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 13.223,69 puanı, en yüksek 13.489,13 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,55 değer kaybederek 13.292,93 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 278,37 puan ve yüzde 1,82 azalışla 15.033,44 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 4,68, sanayi endeksi yüzde 0,64, hizmetler endeksi yüzde 0,90 ve mali endeks yüzde 0,65 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 36'sı prim yaptı, 63'ü geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Akbank, Yapı ve Kredi Bankası ile Türkiye İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 87 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 87 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,1 artışla 6 milyon 190 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,46, bileşik getirisi yüzde 42,16 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 47,2942, satışta 47,4838 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 47,2744, satışta 47,4461 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1501, sterlin/dolar paritesi 1,3424 ve dolar/yen paritesi 159,5 düzeyinde seyrediyor.

Londra'da ekim vadeli Brent petrolün varili ise yüzde 1 azalışla 87,3 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Borsa İstanbul'da Düşüş - Son Dakika

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