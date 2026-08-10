Arda adım adım PSG’ye! Fenerbahçe çuvalla para kazanacak - Son Dakika
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Arda adım adım PSG’ye! Fenerbahçe çuvalla para kazanacak

Arda adım adım PSG’ye! Fenerbahçe çuvalla para kazanacak
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PSG’nin Arda Güler için Real Madrid’e 115 milyon euro teklif ettiği, milli futbolcunun ise kendisine sunulan net 18 milyon euroluk teklifi kabul ettiği öne sürüldü. Taraflardan henüz resmi bir açıklama gelmezken transferin bu rakamla gerçekleşmesi halinde Fenerbahçe’nin 23 milyon euro pay alacağı iddia edildi.

Avrupa’nın önemli kulüpleriyle adı anılan Arda Güler için Paris Saint-Germain’in de devreye girdiği öne sürüldü. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Fransız devi, 21 yaşındaki milli futbolcunun bonservisi için Real Madrid’e 115 milyon euro teklif etti. Arda Güler’in Real Madrid ile sözleşmesi 30 Haziran 2029’a kadar devam ediyor.

Arda adım adım PSG’ye! <a class='keyword-sd' href='/fenerbahce/' title='Fenerbahçe'>Fenerbahçe</a> çuvalla para kazanacak

L’ÉQUIPE: ARDA TEKLİFİ KABUL ETTİ

Transfer iddialarını daha da hareketlendiren gelişme ise Fransız basınından geldi. L’Équipe’in, Arda Güler’in PSG tarafından kendisine sunulan net 18 milyon euroluk teklifi kabul ettiğini öne sürdüğü belirtildi.

Ancak Arda Güler, Real Madrid veya PSG cephesinden anlaşmaya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle transferin kesinleştiğini söylemek şu aşamada mümkün değil.

Arda adım adım PSG’ye! Fenerbahçe çuvalla para kazanacak

FENERBAHÇE’YE 23 MİLYON EURO İDDİASI

Transferin 115 milyon euro karşılığında gerçekleşmesi durumunda Fenerbahçe’nin de önemli bir gelir elde edebileceği öne sürüldü. Arda Güler’in Real Madrid’e transferindeki anlaşmada Fenerbahçe’nin sonraki satıştan yüzde 20 pay hakkının bulunduğu bilgisine göre, 115 milyon euro üzerinden sarı-lacivertlilerin kasasına 23 milyon euro gireceği hesaplandı.

Arda adım adım PSG’ye! Fenerbahçe çuvalla para kazanacak

GEÇEN SEZON 20 GOLE KATKI

Arda Güler, geçtiğimiz sezon Real Madrid formasıyla 51 karşılaşmada görev yaptı. Milli futbolcu bu maçlarda 6 gol atarken 14 asist yaptı.

Real Madrid’in Ferencvaros ile oynadığı son hazırlık karşılaşmasında da 90 dakika sahada kalan iki futbolcudan biri olan Arda’nın güncel piyasa değeri 90 milyon euro olarak gösteriliyor.

Real Madrid, Fenerbahçe, Arda Güler, Spor, PSG, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda adım adım PSG’ye! Fenerbahçe çuvalla para kazanacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ender Kervancıoğlu Ender Kervancıoğlu:
    etmez okadar. en fazla 50 milyon euro 3 2 Yanıtla
  • Emre Acar Emre Acar:
    Ohhh günlük arda güler dozumuzuda aldık güne başlayalım bırakın çoçugu oynasın kadroda önce yerini garantiye alsın sonra transfer olur 3 0 Yanıtla
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