Arda adım adım PSG’ye! Fenerbahçe çuvalla para kazanacak

Avrupa’nın önemli kulüpleriyle adı anılan Arda Güler için Paris Saint-Germain’in de devreye girdiği öne sürüldü. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Fransız devi, 21 yaşındaki milli futbolcunun bonservisi için Real Madrid’e 115 milyon euro teklif etti. Arda Güler’in Real Madrid ile sözleşmesi 30 Haziran 2029’a kadar devam ediyor.

L’ÉQUIPE: ARDA TEKLİFİ KABUL ETTİ

Transfer iddialarını daha da hareketlendiren gelişme ise Fransız basınından geldi. L’Équipe’in, Arda Güler’in PSG tarafından kendisine sunulan net 18 milyon euroluk teklifi kabul ettiğini öne sürdüğü belirtildi.

Ancak Arda Güler, Real Madrid veya PSG cephesinden anlaşmaya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle transferin kesinleştiğini söylemek şu aşamada mümkün değil.

FENERBAHÇE’YE 23 MİLYON EURO İDDİASI

Transferin 115 milyon euro karşılığında gerçekleşmesi durumunda Fenerbahçe’nin de önemli bir gelir elde edebileceği öne sürüldü. Arda Güler’in Real Madrid’e transferindeki anlaşmada Fenerbahçe’nin sonraki satıştan yüzde 20 pay hakkının bulunduğu bilgisine göre, 115 milyon euro üzerinden sarı-lacivertlilerin kasasına 23 milyon euro gireceği hesaplandı.

GEÇEN SEZON 20 GOLE KATKI

Arda Güler, geçtiğimiz sezon Real Madrid formasıyla 51 karşılaşmada görev yaptı. Milli futbolcu bu maçlarda 6 gol atarken 14 asist yaptı.

Real Madrid’in Ferencvaros ile oynadığı son hazırlık karşılaşmasında da 90 dakika sahada kalan iki futbolcudan biri olan Arda’nın güncel piyasa değeri 90 milyon euro olarak gösteriliyor.