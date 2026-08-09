Karadeniz'de İHA paniği! Kıyıya yaklaşınca SAS komandoları harekete geçti - Son Dakika
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Karadeniz'de İHA paniği! Kıyıya yaklaşınca SAS komandoları harekete geçti

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Artvin’in Hopa ilçesinde balıkçılar, kıyı açıklarında su yüzeyinde insansız hava aracı buldu. İHA’nın patlayıcı madde taşıma ihtimaline karşı bölgede 600 metrelik güvenlik çemberi oluşturulurken, akıntıyla kıyıya 50 metre kadar yaklaşması üzerine kara yolu geçici olarak trafiğe kapatıldı. SAS komandoları, İHA’yı kontrollü şekilde imha etmek için çalışma başlattı.

Artvin’in Hopa ilçesinde balıkçılar, kıyı açıklarında insansız hava aracı olduğu belirlenen bir cisim buldu. Patlayıcı madde taşıma ihtimaline karşı İHA’nın çevresinde 600 metrelik güvenlik çemberi oluşturuldu. Akıntıyla kıyıya 50 metre kadar yaklaşması üzerine kara yolu geçici olarak trafiğe kapatıldı. Artvin Valisi Turan Ergün, SAS komandolarının cismi güvenli mesafeden kontrollü şekilde imha edeceğini açıkladı.

BALIKÇILAR FARK ETTİ

Olay, Hopa ilçesi Sugören Balıkçı Barınağı açıklarında meydana geldi. Balıkçılar dün öğleden sonra su yüzeyinde yabancı bir cisim fark ederek ekiplere haber verdi. İhbar üzerine bölgeye giden deniz polisi, su altında görüntüleme yaptı. Ekipler elde ettikleri fotoğrafları Sualtı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) ekiplerine gönderdi. Yapılan incelemede cismin insansız hava aracı olduğu belirlendi.

<a class='keyword-sd' href='/karadeniz/' title='Karadeniz'>Karadeniz</a>'de İHA paniği! Kıyıya yaklaşınca SAS komandoları harekete geçti

600 METRELİK GÜVENLİK ÇEMBERİ OLUŞTURULDU

Ekipler, İHA’nın patlayıcı madde yüklü olma ihtimalini göz önünde bulundurarak geniş güvenlik önlemleri aldı. Denizden ve karadan cismin çevresinde 600 metrelik güvenlik çemberi oluşturuldu.

Akıntıyla birlikte hareket eden İHA bir süre sonra kıyıya yaklaşık 50 metre kadar yaklaştı. Bunun üzerine kıyı şeridindeki yol geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

İHA’nın yeniden açığa sürüklenmesinin ardından ekipler yolu kontrollü olarak trafiğe açtı. Sahil Güvenlik ekipleri ise cismin denizdeki hareketini takip etmeye devam etti.

Karadeniz'de İHA paniği! Kıyıya yaklaşınca SAS komandoları harekete geçti

SAS KOMANDOLARI BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Bölgeye sevk edilen SAS komandoları, güvenli bölgeye alınan cismin kontrollü şekilde imha edilmesi için çalışma başlattı.

Artvin Valisi Turan Ergün de Hopa Kaymakamlığı’nda kurulan kriz merkezinde olayla ilgili açıklama yaptı.

Ergün, ilk ihbarın saat 16.35 sıralarında Sugören Balıkçı Barınağı önünde bir cisim görüldüğü yönünde geldiğini belirtti.

Karadeniz'de İHA paniği! Kıyıya yaklaşınca SAS komandoları harekete geçti

“EN KÖTÜ SENARYOYA GÖRE ÖNLEM ALDIK”

Deniz polisinin su altı görüntüleme çalışması yaptığını belirten Ergün, fotoğrafların SAS komandolarına gönderildiğini söyledi.

Ergün, “Bunun bir insansız deniz aracı olabileceği ihtimali üzerinde durdular SAS komandolarımız. Ne olur ne olmaz, biz her zaman en kötü senaryoya göre patlayıcı madde yüklü olabileceğini değerlendirerek öncelikle önlemler aldık. Şimdi arkadaşlarımız oraya 600 metrelik bir ağ gerdiler” dedi.

Karadeniz'de İHA paniği! Kıyıya yaklaşınca SAS komandoları harekete geçti

“50 METREYE KADAR YAKLAŞINCA ENDİŞELENDİK”

Cismin rüzgarın etkisiyle kıyıya doğru sürüklendiğini anlatan Vali Ergün, bir ara kıyıya 50 metre kadar yaklaştığını söyledi.

Ergün, “Bunun üzerine doğrusunu isterseniz biraz endişelendik ama şu anda yaklaşık kıyıdan 400 metre açıkta bulunuyor. Bunu da bizim burada Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığımız denizden belli bir mesafeden izliyor” ifadelerini kullandı.

“GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE PATLATACAĞIZ”

İHA’nın kıyıya yaklaşması üzerine kara yolunu geçici olarak trafiğe kapattıklarını belirten Ergün, cismin yeniden açığa sürüklenmesiyle yolu kontrollü olarak açtıklarını söyledi. Vali Ergün, “SAS komandolarımız buraya ulaştıklarında biz bunu güvenli bir mesafeden, güvenli bir şekilde patlatacağız” dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Karadeniz'de İHA paniği! Kıyıya yaklaşınca SAS komandoları harekete geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • aykut aykut:
    millet macera arıyo...yolu kapatmak ne ya..onun çapı ne ki zarar vereceği yer ne kadar olacak patlasa bile 3 2 Yanıtla
  • bh6mzm4tm7 bh6mzm4tm7:
    bizim hava savunma sistemimiz var mı? Varsa niye müdahale etmiyor. Yoksa neden var diye sağda solda ahkam kesiyorlar! 1 1 Yanıtla
  • Fatih SARIOĞLU Fatih SARIOĞLU:
    bari bir sas komandosu görseli koysaydın nasıl bişey olduğunu unuttu millet 1 1 Yanıtla
  • Osman Bayram Osman Bayram:
    bizim insansız hava araçlarımız ile onun patlayıcı yüklü olup olmadığını görsel olarak kontrol Edip uzmanlarımız kontrol ederek karar verebilirler yoksa bizde böyle bir imkan yok mu 0 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Karadeniz'de İHA paniği! Kıyıya yaklaşınca SAS komandoları harekete geçti - Son Dakika
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