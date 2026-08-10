PTT’den vatandaşlara kritik uyarı: Bu mesajlara sakın tıklamayın! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

PTT’den vatandaşlara kritik uyarı: Bu mesajlara sakın tıklamayın!

PTT’den vatandaşlara kritik uyarı: Bu mesajlara sakın tıklamayın!
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

PTT, son dönemde kurumun ve Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi’nin (UETS) adı kullanılarak gönderilen sahte mesajlara karşı vatandaşları uyardı. Dolandırıcıların PTT ve UETS’den gönderilmiş izlenimi veren iletilerle kişisel ve finansal bilgileri ele geçirmeye çalıştığı belirtildi.

PTT tarafından kullanıcılara gönderilen bilgilendirmede, son dönemde PTT ve UETS adına gönderildiği izlenimi verilen sahte iletilerle dolandırıcılık girişimlerinin tespit edildiği bildirildi.

"ŞİFRE VE BANKA BİLGİSİ İSTEMİYORUZ"

Uyarıda, PTT’nin hiçbir zaman kullanıcılarından kullanıcı adı, parola, doğrulama kodu, banka bilgisi veya ödeme bilgisi talep etmediğinin altı çizildi.

Vatandaşlardan özellikle şüpheli SMS, e-posta ve diğer iletilerde bulunan bağlantılara tıklamamaları, ekli dosyaları açmamaları ve kişisel bilgilerini üçüncü kişilerle paylaşmamaları istendi.

BU MESAJLARA DİKKAT

Dolandırıcıların, PTT veya UETS adına gönderilmiş gibi görünen mesajlarla vatandaşları sahte bağlantılara yönlendirebileceği uyarısı yapılırken, elektronik tebligatların yalnızca güvenilir ve resmî kanallar üzerinden kontrol edilmesi gerektiği belirtildi.

PTT, elektronik tebligatların UETS Portalı, UETS mobil uygulaması ve e-Devlet Kapısı üzerinden kontrol edilmesini istedi.

Şüpheli bir iletiyle karşılaşılması halinde mesajdaki bağlantı veya iletişim bilgileri kullanılmadan doğrudan PTT’nin resmî kanalları üzerinden kurumla iletişime geçilmesi tavsiye edildi.

PTT tarafından yapılan uyarı şöyle:

  • Şüpheli mesajlardaki bağlantılara tıklamayın.
  • Ekli dosyaları açmayın.
  • Kullanıcı adı ve parolanızı paylaşmayın.
  • SMS veya doğrulama kodlarını üçüncü kişilere vermeyin.
  • Banka ve ödeme bilgilerinizi paylaşmayın.
  • Elektronik tebligatlarınızı yalnızca UETS Portalı, UETS mobil uygulaması veya e-Devlet üzerinden kontrol edin.

Dolandırıcılık, Dolandırıcı, E-Devlet, Posta, Banka, SMS, PTT, Son Dakika

Son Dakika PTT PTT’den vatandaşlara kritik uyarı: Bu mesajlara sakın tıklamayın! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • mithat tatar mithat tatar:
    kargoyu teslim alırken dogrulama kod istiyorlar paylaşıyoruz sıkıntı olurmu 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırtasiyeyi bastılar, sahibine tekme tokat saldırdılar Kırtasiyeyi bastılar, sahibine tekme tokat saldırdılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sosyal medyadan hakaretler savuran şahıs gözaltına alındı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medyadan hakaretler savuran şahıs gözaltına alındı
Irak’ta eski bakan için yakalama kararı çıkarıldı Irak’ta eski bakan için yakalama kararı çıkarıldı
Mekke Paktı İsrail’i fena sarstı: Bakan, hükümete acil çağrı yaptı Mekke Paktı İsrail'i fena sarstı: Bakan, hükümete acil çağrı yaptı
Yumurtaları marketin içinde tek tek kırdı Yumurtaları marketin içinde tek tek kırdı
Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi: İlhan Kesici “hayır” diyecek Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi: İlhan Kesici “hayır” diyecek
Afyonkarahisar’da 77 yaşındaki baba, oğlunun kavgasında 2 kişiyi öldürdü Afyonkarahisar'da 77 yaşındaki baba, oğlunun kavgasında 2 kişiyi öldürdü

17:28
Bahçeli’den Özgür Özel’e: Bir gecede 91 milletvekiline nasıl ulaştınız
Bahçeli'den Özgür Özel'e: Bir gecede 91 milletvekiline nasıl ulaştınız?
17:10
Etimesgut Belediyesi’nde başkanvekili belli oldu
Etimesgut Belediyesi'nde başkanvekili belli oldu
16:26
Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu Ekiplerin vahim bir tahmini var
Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu! Ekiplerin vahim bir tahmini var
16:12
Güney Amerika ülkesinde 7.4 büyüklüğünde deprem Tsunami uyarısı verildi
Güney Amerika ülkesinde 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi
15:32
Bakan Gürlek, Yazıcıoğlu ailesiyle görüştü: Bu cinayeti çözmek boynumuzun borcu
Bakan Gürlek, Yazıcıoğlu ailesiyle görüştü: Bu cinayeti çözmek boynumuzun borcu
15:08
Özgür Özel kürsüde Yeni Parti “çerçeve yasa“ için kararını verdi
Özgür Özel kürsüde! Yeni Parti "çerçeve yasa" için kararını verdi
13:52
Müsavat Dervişoğlu: Terörsüz Türkiye yasasına hayır diyeceğiz
Müsavat Dervişoğlu: Terörsüz Türkiye yasasına hayır diyeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2026 18:11:34. #7.12#
SON DAKİKA: PTT’den vatandaşlara kritik uyarı: Bu mesajlara sakın tıklamayın! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.