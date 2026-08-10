Mekke Anlaşması'nın imzası kurumadan peş peşe saldırılar - Son Dakika
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Mekke Anlaşması'nın imzası kurumadan peş peşe saldırılar

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Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın imzası kurumadan Suudi Arabistan'a saldırılar düzenlendi. İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın Cizan kentindeki Aramco rafinerisi ile Yemen'in El-Muha bölgesindeki Suudi askeri hedeflerine füze ve İHA'larla saldırdı. El-Muha'daki saldırılarda en az 7 kişinin hayatını kaybettiği, 35 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını tırmandırıyor. Husiler, Suudi Arabistan'ın Cizan kentindeki Aramco petrol rafinerisi ile Yemen'in El-Muha bölgesindeki Suudi askeri hedeflerini füze ve İHA'larla vurdu. Can kayıplarının yaşandığı ve kritik tesislarda yangına yol açan bu saldırılar, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan tarihi "Mekke Ortak Savunma Anlaşması"nın ardından bölgesel güvenliği sınayan en sıcak gelişme oldu.

CİZAN'DAKİ ARAMCO RAFİNERİSİNDE YANGIN ÇIKTI

Husiler, Suudi Arabistan topraklarında yer alan Cizan kentindeki dev devlete ait Aramco petrol rafinerisine saldırı düzenlediklerini açıkladı. Yapılan açıklamada, eylemin Suudi Arabistan'a ait İHA'ların Yemen hava sahasını ihlal etmesine yanıt olarak gerçekleştirildiği savunuldu. Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı ise sabah saatlerinde Cizan rafinerisinde yangın çıktığını doğrulayarak, yangının söndürüldüğünü ve olayda ölen ya da yaralanan olmadığını bildirdi.

Mekke Anlaşması'nın imzası kurumadan peş peşe saldırılar

Günlük 400 bin varil kapasiteli Cizan rafinerisi, daha önce de Husilerin hedefi olmuştu. Suudi Arabistan makamları, 28 Temmuz'daki bir başka Husi saldırısının ardından rafinerinin faaliyetlerini durdurduğunu ve yürütülen onarım çalışmalarının ardından tesisin ilk aşamada 15 Ağustos'ta yeniden açılmasının planlandığını duyurmuştu.

EL-MUHA'DA ASKERİ TESİSLER HEDEF ALINDI: 7 ÖLÜ, 35 YARALI

Husilerin Suudi Arabistan unsurlarına yönelik bir diğer hamlesi ise Yemen'in Taiz kentine bağlı El-Muha bölgesinde yaşandı. Suudi Arabistan'a ait askeri yığınakların ve silah depolarının balistik füzeler ile İHA'larla hedef alındığı operasyonda ortalık savaş alanına döndü. Saldırılarda en az 7 kişinin hayatını kaybettiği, 35 kişinin ise yaralandığı aktarıldı. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Sare, bu hamlenin Suudi güçlerinin bölgedeki askeri faaliyetlerine karşı misilleme amacıyla düzenlendiğini duyurdu.

Mekke Anlaşması'nın imzası kurumadan peş peşe saldırılar

MEKKE ORTAK SAVUNMA ANLAŞMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, dün Mekke'de ülkeleri arasındaki "Ortak Savunma Anlaşması"na imza atmıştı.

Anlaşma, herhangi bir ülkeyi hedef almayan, külfet paylaşımı ve ortak güvenlik anlayışı temelinde bölgesel ve küresel barış, istikrar ve refahın korunmasına yönelik taahhütleri güçlendirmeyi amaçlayan savunma odaklı işbirliği niteliği taşıyor.

Herhangi bir saldırganlık eylemine karşı kolektif caydırıcılığı güçlendirmeyi amaçlayan anlaşma, üç devletten herhangi birine yönelik herhangi bir silahlı saldırının, hepsine yönelik bir saldırı olarak kabul edileceğini öngörüyor.

Anlaşmanın, üç ülkenin birbirlerinin güvenliğini destekleme taahhüdünün yanı sıra savunma sanayisi işbirliğini ve askeri birlikte çalışabilirliği geliştirmeyi amaçlayan savunma odaklı bir düzenleme niteliği bulunuyor.

İhlas Haber Ajansı, Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye, Gündem, Mekke, Dünya, Yemen, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Mekke Anlaşması'nın imzası kurumadan peş peşe saldırılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Halis demir Halis demir:
    bu anlaşma iran a karşı deyil israil e karşı çünki ses onlardan çıkıyo 10 8 Yanıtla
  • r5qbvw8cyx r5qbvw8cyx:
    resmen İsrail ekmeğine yağ sürmüş gibi olacak 10 7 Yanıtla
  • Galatasaray10 Galatasaray10:
    ee ne olacak simdi irana mi saldiriyoruz yoksa kınıyor muyuz?Bu kime yarayacak yada kimin fikriydi? 6 3 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz Abuzer Yavuz:
    ŞİMDİ MEKKE ANTLAŞMASI NEDEN İMZALANDI SEBEP ORTADA ABD NİN YANINDA İRAN İLE DOLAYLI SAVAŞMAK 2 5 Yanıtla
  • Turgut Yıldız Turgut Yıldız:
    bu anlaşmanın içinde sudi Arabistan olması kötü bence adamlar İsrail'e ve ABD ye destek veriyorlar. 4 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: Mekke Anlaşması'nın imzası kurumadan peş peşe saldırılar - Son Dakika
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