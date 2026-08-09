Baltalı dehşet anları kamerada! 17 yaşındaki çocuğa böyle saldırdılar - Son Dakika
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Baltalı dehşet anları kamerada! 17 yaşındaki çocuğa böyle saldırdılar

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Esenler'de 17 yaşındaki İ.A., kız meselesi nedeniyle konuşmak için gittiği grup tarafından tekme, tokat ve baltayla saldırıya uğradı. Saldırı anı cep telefonuyla kaydedilirken, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Esenler'de İ.A. (17), 'kız meselesi' nedeniyle konuşmak için yanlarına gittiği kalabalık grup tarafından darbedilip, baltayla saldırıya uğradı. Olaya karıştığı belirlenen 7 şüpheli gözaltına alınırken saldırı anı çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Baltalı dehşet anları kamerada! 17 yaşındaki çocuğa böyle saldırdılar

PAYLAŞIMLARI GÖREN POLİS EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Olay, 7 Temmuz Cuma günü akşam saatlerinde Kazımkarabekir Mahallesi'ndeki açık otoparkta meydana geldi. Sosyal medya platformlarında, 'Kalabalık grup, 1 kişiye tekme, tokat ve keserle saldırdı' şeklindeki paylaşımlar üzerine Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. 

Baltalı dehşet anları kamerada! 17 yaşındaki çocuğa böyle saldırdılar

"KIZ MESELESİ" CAN ALACAKTI

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, saldırıya uğrayan kişinin İ.A. isimli çocuk olduğu belirlendi. İ.A.'nın, 'kız meselesi' nedeniyle şüphelilerle konuşmak için olay yerine gittiği, burada kalabalık grubun saldırısına uğradığı tespit edildi.

Baltalı dehşet anları kamerada! 17 yaşındaki çocuğa böyle saldırdılar

BALTA VE YUMRUKLARLA SALDIRDILAR

Siber ve saha devriyelerinin çalışmaları sonucunda, olaya karıştığı belirlenen şüphelilerin İ.A.'yı tekme ve yumruklarla darbettiği, gruptan Ö.B. (16) ile S.D.'nin (18) ise saldırı sırasında balta kullandığı belirlendi. 

Baltalı dehşet anları kamerada! 17 yaşındaki çocuğa böyle saldırdılar

7 SALDIRGAN GÖZALTINDA

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu S.D. (18), R.E. (20), İ.T. (16), E.Ö. (20), K.A. (20), Y.A. (20) ve Ö.B. (16) gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen 7 şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Baltalı dehşet anları kamerada! 17 yaşındaki çocuğa böyle saldırdılar
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Baltalı dehşet anları kamerada! 17 yaşındaki çocuğa böyle saldırdılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • yilmaz yilmaz yilmaz yilmaz:
    Esenler ve esenyurt kapatìlsın 8 1 Yanıtla
  • Önder Akbayır Önder Akbayır:
    adalet varsa en az onar yıl ceza almalılar 8 1 Yanıtla
    yilmaz yilmaz yilmaz yilmaz:
    Ama yok 8 2
  • aykut aykut:
    köpeklerin çiftleşme mevsimindeyiz normal bu tür olayların yaşanması 7 1 Yanıtla
  • Musti5201 Musti5201:
    Bir kişiye bu kadar kişi saldırıyorsa bunların hepsine çok ağır cezalar vereceksin 0 1 Yanıtla
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