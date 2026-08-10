Türkiye'de bugün tarih yazılacak: Çerçeve yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'na geliyor - Son Dakika
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Türkiye'de bugün tarih yazılacak: Çerçeve yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'na geliyor

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Terörsüz Türkiye sürecinin yasal zeminini oluşturmayı amaçlayan 12 maddelik çerçeve yasa teklifi, TBMM Adalet Komisyonu’ndan geçti. Yargılama ve infaz ertelemeleri, siyaset yasağı, bazı suçların kapsam dışında bırakılması ve sürecin denetimi için yeni kurullar oluşturulmasını öngören düzenleme, bugün Meclis Genel Kurulu’nda görüşülecek. Kanun teklifi, Genel Kurul'da onaylandığı takdirde yasalaşacak.

Türkiye bugün bir milada hazırlanıyor. Yaklaşık iki yıl önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleriyle başlayan "Terörsüz Türkiye" sürecinde sona gelindi.

18 SAATLİK GÖRÜŞMENİN ARDINDAN KOMİSYONDA KABUL EDİLDİ

Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan ve 360 milletvekilinin imzasıyla 5 Ağustos Çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunulan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, 8 Ağustos’ta TBMM Adalet Komisyonu’nda 18 saatlik görüşmenin ardından kabul edilerek, Meclis Genel Kurulu’na gönderildi.

Gözler şimdi teklifin görüşüleceği TBMM Genel Kurulu’na çevrildi. Düzenleme bugün Genel Kurul’da gündeme alınacak.

YASA TEKLİFİNDE NELER VAR?

Terörsüz Türkiye sürecini yasal zemine oturtmayı amaçlayan teklif toplam 12 maddeden oluşuyor. Düzenleme; PKK/KCK’yı kurma veya yönetme, örgüte üye olma, örgüte yardım etme, örgüt propagandası ve örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçları kapsıyor.

HANGİ ŞARTLARDA UYGULANACAK?

Örgütün silah bırakma ve fesih sürecine ilişkin şartların yerine getirilmesi durumunda düzenleme uygulanacak. Teklifte ön şart olarak Milli Güvenlik Kurulu’nun terör örgütünün feshine ilişkin kararının Resmi Gazete’de yayımlanması gerekiyor. Bu aşamanın tamamlanmasının ardından kanunda öngörülen hükümler uygulanmaya başlanacak.

YASANIN YÜRÜRLÜK SÜRESİ KAÇ AY OLACAK?

MGK’nın terör örgütünün feshine ilişkin kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından düzenlemeden yararlanmak isteyenler için 6 aylık süre başlayacak. Düzenlemeden faydalanmak isteyenlerin bu süre içerisinde ilgili hükümlerden yararlanması öngörülüyor.

YARGILAMALAR ERTELENECEK

Çerçeve yasa teklifine göre yargılamalarda da suçun gerektirdiği hapis cezasına göre farklı erteleme süreleri uygulanacak. 15 yıl veya daha az hapis cezasını gerektiren suçlarda yargılamalar 5 yıl süreyle ertelenecek ve şahıslar bu süre içerisinde denetime tabi tutulacak. 15 yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlarda ise yargılamaların 10 yıl süreyle ertelenmesi öngörülüyor. Yine şahıslar bu süre içerisinde de denetime tabi tutulacak.

İNFAZLARDA ERTELEMELER

Teklif, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişiler açısından da erteleme hükümleri içeriyor. Buna göre cezaların infazında, ceza miktarına bağlı olarak 5 ve 10 yıllık erteleme süreleri uygulanacak.

Erteleme süresi içerisinde yeniden “terör suçu” işlenmesi halinde ise verilen erteleme kararı kaldırılacak ve hem daha önce hükmedilen ceza hem de yeni işlenen suçtan doğan cezalar birlikte infaz edilecek.

SİYASET YASAĞI DA OLACAK

Düzenlemeden faydalanan kişilere yönelik siyasi haklarla ilgili de bir hüküm bulunuyor. Teklife göre düzenlemeden yararlanacak kişiler hakkında 2 ila 3 yıl arasında siyaset yasağı uygulanacak.

KAPSAM DIŞINDA KALAN SUÇLAR

Teklif, örgüt faaliyeti kapsamında işlenen bazı ağır suçları düzenlemenin dışında bırakıyor.

Buna göre örgüt faaliyeti kapsamında işlenen kasten öldürme suçu ile 1 Haziran 2005’ten önce işlenen ve müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlar düzenleme kapsamında yer almayacak.

ÖCALAN DÜZENLEMEDEN FAYDALANAMAYACAK

Teklifte yer alan kapsam dışı suçlara ilişkin hükümler nedeniyle terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın söz konusu düzenlemeden faydalanamayacağı belirtiliyor.

Düzenleme bu yönüyle PKK’nın yönetici kadrosuna ilişkin sınırlar da içeriyor.

DENETİM KURULU OLUŞTURULACAK

Teklif yalnızca yargılama ve infaz hükümlerini değil, sürecin takip ve denetimine ilişkin yeni mekanizmaları da içeriyor.

Sürecin takip, denetim ve koordinasyonunu sağlamak amacıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın başkanlığında bir kurul oluşturulacak.

17 ÜYELİ İZLEME KOMİSYONU KURULACAK

Düzenlemeyle TBMM bünyesinde de süreci takip edecek ayrı bir yapı oluşturulması öngörülüyor.

Meclis’te kurulacak izleme komisyonunda 17 üye görev yapacak. Komisyon, kanun kapsamında yürütülecek sürecin izlenmesinde görev üstlenecek.

KAMU GÖREVLİLERİNE CEZAİ SORUMLULUK DÜZENLEMESİ

Teklifte sürecin yürütülmesinde görev alacak kamu görevlileriyle ilgili de hüküm yer alıyor. Kanun kapsamında faaliyet gösteren kamu görevlilerinin gerçekleştirdikleri işlemler nedeniyle cezai sorumluluklarının olmayacağı öngörülüyor.

Adalet Komisyonu’ndaki 18 saatlik görüşmelerin ardından kabul edilen 12 maddelik teklif için süreç artık TBMM Genel Kurulu’nda devam edecek.

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Son Dakika Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye'de bugün tarih yazılacak: Çerçeve yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'na geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    yazik 6 1 Yanıtla
  • Pinokyo Net Pinokyo Net:
    yani 3 sene sonra milletvekili olabilecekler ........ 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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