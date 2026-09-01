Borsa İstanbul'da Ekim Vadeli Kontrat Yatay Seyirle Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Borsa İstanbul'da Ekim Vadeli Kontrat Yatay Seyirle Başladı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

VİOP'ta BIST 30 endeksi, Ekim vadeli kontrat güne 17.212,00 puandan yatay seyirle başladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat güne yatay seyirle 17.212,00 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı hareket eden ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,10 azalışla 17.206,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında ise yatay seyretti.

Ekim vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,03 artarak 17.212,00 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımına gideceğine ilişkin öngörülerin gücünü koruması, Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilimler ve tahvil piyasalarında satış baskısının tekrar artmasıyla negatif seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin, yurt dışında ABD'de JOLTS açık iş sayısı, dünya genelinde imalat sanayi PMI ve Avro Bölgesi'nde enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 17.300 ve 17.400 puanın direnç, 17.100 ve 17.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Finans, Borsa, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Borsa İstanbul'da Ekim Vadeli Kontrat Yatay Seyirle Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuşadası’nda pompalı dehşeti Telefon kavgası sokağa taştı, küçük çocuk vuruldu Kuşadası'nda pompalı dehşeti! Telefon kavgası sokağa taştı, küçük çocuk vuruldu
Netanyahu bunu hesaba katmamıştı: Hükümetin anahtarı Filistinli partilerin elinde Netanyahu bunu hesaba katmamıştı: Hükümetin anahtarı Filistinli partilerin elinde
İtalya, İspanya’ya Schengen engelinin süresini uzattı İtalya, İspanya'ya Schengen engelinin süresini uzattı
Epstein’in evinden saraya Geçmişinden fuhuş ağı çıktı Epstein'in evinden saraya! Geçmişinden fuhuş ağı çıktı
Geri manevra can aldı Korkunç kazada 88 yaşındaki adam hayatını kaybetti Geri manevra can aldı! Korkunç kazada 88 yaşındaki adam hayatını kaybetti
Girne’de batan gemi 12 yıl önce de kaza yapmış Yıllarca kullanılmamış Girne’de batan gemi 12 yıl önce de kaza yapmış! Yıllarca kullanılmamış

10:46
ABB’den Melih Gökçek hakkında suç duyurusu 27 gün sonra açıklandı
ABB'den Melih Gökçek hakkında suç duyurusu! 27 gün sonra açıklandı
10:40
Aziz Yıldırım, taraftarı delirten futbolcuyu odaya kapatmış
Aziz Yıldırım, taraftarı delirten futbolcuyu odaya kapatmış
10:25
Müşterinin etek altı fotoğrafını çeken eczacı, eşine suçüstü yakalandı
Müşterinin etek altı fotoğrafını çeken eczacı, eşine suçüstü yakalandı
10:20
Uçak kalktı geliyor Milli futbolcumuz Galatasaray’da
Uçak kalktı geliyor! Milli futbolcumuz Galatasaray'da
10:16
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor Yeni uygulama devreye girdi
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Yeni uygulama devreye girdi
09:36
Tartışma büyüyor Gökçek tapu kaydını açtı, Ağırel dosya numarası verdi
Tartışma büyüyor! Gökçek tapu kaydını açtı, Ağırel dosya numarası verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2026 11:05:57. #7.12#
SON DAKİKA: Borsa İstanbul'da Ekim Vadeli Kontrat Yatay Seyirle Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement