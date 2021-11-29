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Borsa İstanbul'da gong Konya Kağıt için çaldı - Son Dakika

Borsa İstanbul'da gong Konya Kağıt için çaldı

29.11.2021 10:47
Borsa İstanbul'da gong Konya Kağıt için çaldı

BERA Holding iştiraklerinden 32 yıldır Konya'da kağıt üretim, karton ambalaj ve defter üretim, İstanbul Güneşli'de karton ambalaj üretim tesisleri olmak üzere 4 ana üretim ünitesi ile sektöre sürekli değer yaratmaya devam eden sektörünün öncü kuruluşlarından Konya Kağıt'ın halka arz...

BERA Holding iştiraklerinden 32 yıldır Konya'da kağıt üretim, karton ambalaj ve defter üretim, İstanbul Güneşli'de karton ambalaj üretim tesisleri olmak üzere 4 ana üretim ünitesi ile sektöre sürekli değer yaratmaya devam eden sektörünün öncü kuruluşlarından  Konya Kağıt'ın halka arz süreci tamamlandı. Konya Kağıt'ın hisseleri, 26 Kasım tarihinde Borsa İstanbul'da düzenlenen gong töreni ile ana pazarda işlem görmeye başladı.

130 milyon lira ödenmiş sermayesi bulunan Konya Kağıt'ın 1 lira nominal bedelli 26 milyon adet payı Halk Yatırım liderliğinde oluşturulan konsorsiyum aracılığıyla 18-19 Kasım tarihlerinde 6,95 liradan halka arz edildi. Konya Kağıt A.Ş. hisseleri için sabit fiyatla talep toplama suretiyle yurt içi bireysel yatırımcılara tahsisat tutarının yaklaşık 2,5 katı, yüksek başvurulu yatırımcılara tahsisat tutarının yaklaşık 7,6 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara ise tahsisat tutarının yaklaşık 4,7 katı talep geldi.

Halka arzda 56 bin 758 yatırımcı 115.033.895 adet talep iletirken, gelen talep tutarı 799,5 milyon lira oldu. Borsa İstanbul'da bugün düzenlenen gong töreniyle Konya Kağıt sermayesinin yüzde 20'sini temsil eden paylar 'KONKA' koduyla işlem görmeye başladı.

Konya Kağıt A.Ş. hisselerinin ilk işlem günü için düzenlenen gong töreni Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Bera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erol Kaya, Konya Kağıt A.Ş. Genel Müdürü Cemalettin Tunç Efe, Bera Holding, Konya Kağıt ve Halk Yatırım'ın yöneticileri ve davetlilerin katılımıyla gerçekleşti.

VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ OLUŞTURACAĞIZ

Törende konuşan Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, şunları söyledi:

"Konya Kağıt, teknolojik birikimi yüksek ve ihracatımıza değer katan çok kıymetli bir şirketimizdir. Konya Kağıt'ın bugün işlem görmeye başlaması nedeniyle düzenlenen halka arz törenine, borsamıza hoş geldiniz.  Konya Kağıt, teknolojik birikimi yüksek ve ihracatımıza değer katan çok kıymetli bir şirketimizdir. Ayrıca Konya Kağıt, ormanları korumayı, çevreye zararı engellemeyi, hayvan haklarına saygılı olmayı taahhüt etmiş ve uygulayan bir şirketimizdir. Bu duyarlı yaklaşımından dolayı teşekkür ediyorum. Bu duyarlı yaklaşım, artık hayatın her alanında, gerek sosyal hayatta olsun, gerekse finansal hayatta olsun, gösterilmektedir. Biz de Borsa İstanbul olarak sürdürebilirlik anlamında bu duyarlı yaklaşımı sergileyen şirketlerden bir sürdürülebilirlik endeksi hesaplıyoruz. Geçen ay endekste hesaplama metodolijisini değiştirdik ve endekse girebilme kriterlerini yükselttik.  Endeksimize dahil olabilecek şirketlerimizin tanımını genişlettik. Daha çok şirketlerimiz bu endeksimize dahil olabilir hale geldi. Aynı zamanda üzerine bir fon kurulmasını sağlayacağız. Ayrıca bu endekslerin üzerine bir vadeli işlem sözleşmesi oluşturacağız. Böylece Borsamızın raflarındaki sürdürülebilirlik odaklı ürünlerin çeşitliliğini artıracağız. Bu temaya yatırım yapmak isteyen yerli ve yabancı yatırımcıları sermaye piyasamızla buluşturmaya devam edeceğiz. Ben de en kısa sürede Konya Kağıt'ı ve daha çok şirketimizi bu endeksimiz içinde görmeyi arzu ediyorum.  Konya Kağıt toplam 181 milyon TL ve 55 bin yatırımcıya ulaşarak başarılı bir halka arz gerçekleştirmiştir. Halka arz geliri ile yatırımlarına devam edecektir. Bu başarılı halka arzdan dolayı emeği geçen herkese, tüm şirket çalışanlarına, aracı kurumuna teşekkürlerimi sunuyorum. Konya Kağıt'a Borsamız ailesine hoşgeldiniz diyorum. Sermaye Piyasalarına hayırlı olmasını diliyorum."

BORSA İSTANBULA DEĞER KATACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ

Bera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erol Kaya da grubun borsa tecrübesinin olduğunu belirterek, "Bildiğiniz üzere, Konya Kağıt A.Ş'ni de bünyesinde barındıran Bera Holding 2012 yılından beri Borsa İstanbul'da Yıldız Pazar'da işlem görmektedir. Dolayısıyla grubumuz uzun bir Borsa tecrübesine sahip. Bu defa, grubumuzdaki bir şirketin Borsa'da işlem görecek olmasının heyecanını yaşıyoruz. Konya Kağıt A.Ş, Konya'da kurulu kağıt fabrikası, matbaa/ambalaj tesisi, defter fabrikası ve İstanbul Güneşli'de bulunan matbaa/ambalaj tesisi ile 32 yıldır faaliyetini sürdüren bir sanayi şirketidir. Kurulduğu günden bugüne sürekli üretimini artıran, çeşitlendiren şirketimiz kesintisiz olarak İSO ilk 500 veya ikinci 500 listesinde yer almaktadır. Türkiye'de yazı tabı kağıdı üreten 4 tesisten birisidir ve Türkiye üretiminin yaklaşık yüzde 25'i Konya Kağıt A.Ş tarafından karşılanmaktadır. Türkiye'de yazı tabı kağıt üretiminin 254 ton olması ve bunun iki katı da ithalat olması, internet üzerinden alışverişlerin artmasıyla, ambalaj ihtiyacının artması, çevre bilincinin gelişmesine paralel olarak plastik ürünlerden kağıt ürünlere bir geçiş olması gibi unsurlar dikkate alındığında kağıt sektörünün önünün açık olduğu görülmektedir. Özellikle son yıllarda sürekli kar üretmesi nedeniyle hemen hemen her yıl temettü dağıtma potansiyeline sahip bu şirketimizin Borsa'da işlem görmeye başlamasıyla güç kazanacağını ve aynı zamanda Borsa İstanbul'a değer katacağını düşünüyoruz.  Bera Grubu olarak tüm şirketlerimizi aynı gemide kabul ederek finans planlaması ve yönetimini konsolide olarak ele alıyoruz. Böyle baktığımızda, halka arzla elde edilen gelirin grubun zaten iyi olan konsolide finansal yapısını daha da güçlendirdiği bir gerçektir. Sanayi şirketleri ülke kalkınmasının itici gücüdür. Ülkelerin kalkınması sanayi şirketlerinin başarısına endeksli olarak şekillenmektedir. Sanayi şirketlerinin başarısı ise güçlü bir sermaye yapısı ile mümkün olmaktadır. Konya Kağıt A.Ş'nin grubun sermaye yapısını güçlendirmek üzere attığı bu adımın hayırlı bereketli olmasını diliyoruz ve emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Gong töreni hakkında görüşlerini bildiren Konya Kağıt A.Ş. Genel Müdürü Cemalettin Tunç Efe ise "Köklü bir geçmişe sahip olan şirketimizin halka açılmasıyla birlikte yatırımcılardan bu denli yoğun ilgi görmesi bizleri oldukça mutlu etti. Konya Kağıt A.Ş. olarak bundan sonraki hedefimiz Türkiye'de üretimi olmayan, ithalat ile karşılanan bazı katma değeri yüksek kağıt türlerine yatırım yapmak olacak. Bu yatırımlarımızın gerçekleşmesi halinde Türkiye'nin cari açığına büyük katkı sağlayacağımızı öngörüyoruz. Konya Kağıt, yatırım projeleri yanında sürdürülebilirlik ile ilgili çalışmalarına da ara vermeden devam etmektedir. Sürdürülebilirlik stratejimizde mottomuz, "Global Düşün, Evrensel Uygula"dır. Dünyada 2,1 milyar insan temiz suya erişimde sıkıntı yaşıyor. 840 milyon insanın ise elektriğe ulaşım imkanı ne yazık ki bulunmuyor. Konya Kağıt yaptığı yatırım ve inovatif çalışmalarla sektörde ortalama su kullanımı 8-10 m3/ton kağıt iken 4,5 m3/ton kağıt seviyelerine düşürerek gelecek nesillere olan sorumluluğunu yerine getirmektedir. Halka arz sürecinde gece gündüz çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Konya Kağıt ile Bera Holding yöneticileri ve çalışanlarına, Halk Yatırım liderliğinde oluşturulan konsorsiyum üyelerine, Sermaye Piyasası Kurulu'na, Borsa İstanbul'un tüm yönetici ve çalışanlarına teşekkür ediyoruz"  diye konuştu.


Borsa İstanbul, Halka arz, Güneşli, Konya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Borsa İstanbul'da gong Konya Kağıt için çaldı - Son Dakika Ekonomi


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