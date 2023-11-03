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Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı - Son Dakika

Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı

Son Güncelleme: 03.11.2023 19:05

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,01 değer kaybederken dolar/TL yüzde 0,79, euro/TL yüzde 1,95 ve altının gram satış fiyatı yüzde 1,34 değer kazandı.

Bu hafta borsa yatırımcısı hayal kırıklığına uğradı. Parasını altın ve dövize yatıran ise kazançlı çıktı.

BORSA HAFTAYA 7.705 PUANDAN TAMAMLADI

BIST 100 endeksi, en düşük 7.297,00 ve en yüksek 7.786,37 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,01 değer kaybederek 7.705,99 puandan tamamladı.

ÇEYREK ALTIN 2.993 LİRAYA ÇIKTI

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde kazancıyla 1,34 artışla 1.821 liraya Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,37 kazançla 12.238 liraya yükseldi. Geçen hafta sonu 2.958 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 2.993 liraya çıktı.

DOLAR VE EURO DEĞER KAZANDI

Bu hafta ABD doları yüzde 0,79 değer kazancıyla 28,4110 liraya euro da yüzde 1,95 kazançla 30,4360 liraya yükseldi. Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,96 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 0,62 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,39 ile "Fon Sepeti" fonları oldu.

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Döviz, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı - Son Dakika
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