Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 0,34, altının gram fiyatı yüzde 3,84, dolar/TL yüzde 1,17, avro/TL yüzde 1,23 artış kaydetti.
BIST 100 endeksi, en düşük 8.749,00 ve en yüksek 9.336,02 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,34 değer kazanarak 9.142,40 puandan tamamladı.
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 3,84 artışla 2 bin 327 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 8,92 artarak 16 bin 402 liraya yükseldi.
Geçen hafta sonu 3 bin 683 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 4 bin 200 liraya çıktı.
Bu hafta ABD doları, yüzde 1,17 değer kazanarak 32,3860 liraya, avro yüzde 1,23 artışla 35,0580 liraya yükseldi.
Yatırım fonları, bu hafta yüzde 0,29 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 0,26 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,93 ile "Para Piyasası" fonları oldu.
Son Dakika › Ekonomi › Borsa İstanbul'da Hisse Senetleri ve Altın Değer Kazandı - Son Dakika
2024 Makao Uluslararası Çevre İşbirliği Forumu ve Fuarı (2024 MIECF), Perşembe günü Makao Özel İdari Bölgesi'nde başladı. Forum, 'Yeşil Dönüşümle Çift Karbon Hedefine Ulaşma' temasıyla düzenleniyor. Etkinlikte çevre korumayla ilişkili ürün ve hizmetlerin sergilendiği 560'tan fazla sergi standı kuruldu. Ayrıca yeşil finansman, karbon nötr olma ve yeşil dönüşüm gibi konulara odaklanan 'Yeşil Forum' oturumları da planlandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'a 2002'den bu yana 147 milyar liranın üzerinde yatırım yapıldığını açıkladı. Uraloğlu, Trabzon'da gerçekleştirdiği ziyaretlerde raylı sistemler ve yeni havalimanı gibi ulaştırma projelerini masaya yatırdıklarını belirtti. Ayrıca, hızlı tren projesinin de Samsun ve Trabzon'u kapsayacak şekilde başlatılacağını söyledi.
Amerika, Çin devletine karşı uyguladığı çip ambargosunu daha da artıracak gibi görünüyor. Ticaret bakanı Gina Raimondo, Çin'in özel çip teknolojilerine erişimini kısıtlayacaklarını ve bazı Çinli firmaların büyük bir ambargoya tabi tutulacağını belirtti. Çiplerin yapay zeka teknolojileri alanında kullanıldığı ve Amerikan halkını korumak için önlemler alındığı ifade ediliyor. Çinli şirketler için çip alanında yeni ihracat sınırlamaları getirileceği ve ChangXin Memory Technologies firmasına kesin bir ambargo uygulanacağı konuşuluyor.
Samsun'un Bafra ilçesinde Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında üreticilere çeltik ve kuru fasulye tohumu, sera naylonu ile 39 kadın üreticiye büyükbaş süt sağım makinesi dağıtıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, projenin çiftçilere ekonomik katkı sağlayacağını belirtti.
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde dezavantajlı ev kadınlarının gelir düzeyini arttırmak için 4 bin 500 hindi yavrusu ve yem dağıtıldı. Kovancılar Belediyesi, Kaymakamlık ve Fırat Kalkınma Ajansı işbirliğinde gerçekleştirilen proje kapsamında kırsal mahallelerde yaşayan 120 kadına eşit sayıda hindi yavrusu verildi. Ayrıca yavru hindilerin beslenmesi için 2 ay yetecek kadar her aileye yem desteği sağlandı. Proje ile ailelerin sosyal ve ekonomik yönden daha iyi bir noktaya gelmesi hedefleniyor.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İzmir'deki temasları kapsamında terörizmin ülke ve bölge için temel tehdit olduğunu belirterek, terörle mücadelede önemli bir seviyeye ulaşıldığını ve terörün kökünün tamamen kurutulması için kararlı olduklarını söyledi.
2024 İpek Yolu ve Asya Medeniyeti Forumu, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da gerçekleştirildi. Forum, Çin ile Malezya arasındaki diplomatik ilişkilerin 50. yıldönümü kutlamalarının bir parçası olarak düzenlendi. Forumun amacı, modern İpek Yolu'nun ve uluslararası bağlantıların rolünün daha iyi anlaşılmasını sağlamak ve uluslararası bir takipçi kitlesine hitap etmektir. Malezya Başbakan Yardımcısı Fadıllah Yusuf, forumda yaptığı açılış konuşmasında ikili ilişkileri derinleştirme çağrısında bulundu ve Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin Malezya-Çin işbirliğinin merkezinde yer aldığını vurguladı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,69 artışla 9.142,40 puandan tamamladı. Mali, hizmetler, sanayi ve teknoloji endeksleri değer kazandı. Altının ons fiyatı 2.233 dolar olarak belirlendi. TCMB'nin dolar efektif kurunda artış yaşandı. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yükselişle 86,8 dolardan işlem gördü.
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