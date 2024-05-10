Borsa İstanbul'da Katılım Finans Sekmesi Yayımlandı - Son Dakika
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Ekonomi

Borsa İstanbul'da Katılım Finans Sekmesi Yayımlandı

Borsa İstanbul\'da Katılım Finans Sekmesi Yayımlandı

Borsa İstanbul, Katılım Finans Sekmesi ile ilgili bilgilere toplu şekilde ulaşma imkanı sağlayan bir hizmet sunmaya başladı. Yatırımcılar, bu sekme sayesinde işlem gören finansal araçlar hakkında detaylı bilgi edinebilecek ve bu ürünlere kolayca erişebilecekler.

10.05.2024 11:07
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Borsa İstanbul'da işlem gören Katılım Finans Kriterlerine uygun finansal araçlara ve bu ürünlere yatırım yapma imkanları ile ilgili bilgilere toplu şekilde ulaşma imkanı sağlayan Katılım Finans Sekmesi, Borsa İstanbul Internet Sitesi'nde yayımlanmaya başladı.

Borsa İstanbul, Katılım Finans sekmesi ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi:

"Borsa İstanbul'da işlem gören Katılım Finans Kriterlerine uygun finansal araçlara ve bu ürünlere yatırım yapma imkanları ile ilgili bilgilere toplu şekilde ulaşma imkanı sağlayan Katılım Finans Sekmesi, Borsa İstanbul Internet Sitesi'nde yayımlanmaya başlamıştır. Bu sayede yatırımcılarımızın Borsa İstanbul'da işlem gören bu enstrümanlar hakkında detaylı bilgi elde etmeleri ve bu ürünlere erişimleri kolaylaştırılmış ayrıca bu alandaki farkındalığın artırılması yönünde önemli bir adım atılmıştır.

Borsa İstanbul Katılım Finans Sayfalarında,

Borsa İstanbul'da işlem gören katılım esaslı paylar, bu payların seçim kriterleri ve piyasa değerleri ile bu paylar üzerinden hesaplanan pay endeksleri, endekslerin içerikleri ve geçmiş performansları;

Borsa İstanbul'da işlem gören çeşitli kira sertifikaları (Hazine, Özel); (TL, USD, EUR, Altın); (Yurtiçi, Yurtdışı); (İhraç Tarihi, Vade, İhraç Büyüklüğü)

Kira sertifikaları fiyatları üzerinden hesaplanan BIST-KYD Kira Sertifikaları Endeksleri ve bu endekslerin geçmiş performansları;

Türk Lirası Gecelik Katılım Referans Getiri Oranı TLREFK, hesaplanma yöntemi ve geçmiş değerleri;

BIST Altına Dayalı Endeksler, hesaplanma yöntemi ve geçmiş değerleri;

Kira sertifikaları kullanılarak geri alma taahhüdü ile satım ve geri satma taahhüdü ile alım işlemleri yapılabilen "Taahhütlü İşlemler Pazarı" gibi merak edilen tüm detaylara erişilebilmektedir." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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