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Ekonomi

Borsa İstanbul'da Medya Eğitimi

Borsa İstanbul, medya çalışanlarına yönelik sermaye piyasaları eğitiminin 4'üncüsünü düzenledi.

18.12.2024 15:16
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Borsa İstanbul'un medya çalışanlarına yönelik düzenlediği sermaye piyasaları eğitiminin 4'üncüsü gerçekleştirildi.

Tüm gün süren programın açılış konuşmaları, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan ve Borsa İstanbul Kurumsal İletişim Direktörü Yavuz Selim Kurt tarafından yapıldı.

Konuşmasında, Borsa İstanbul'un 151 yıl önce kurulan, köklü geleneklere sahip ve Türkiye'ye hizmet eden bir kurum olduğunu vurgulayan Yavuz Selim Kurt, kamuoyu için yapılan işin en önemli paydaşlarından birinin medya çalışanları olduğunu belirtti.

Kurt, "Kamuoyuna doğru bilgiyi en iyi ve şeffaf biçimde iletmek istiyoruz ve bunu sizlerle birlikte yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

34 farklı yayın kurumundan 65 medya üyesinin katıldığı eğitim programında, Borsa İstanbul İş ve Ürün Geliştirme Kıdemli Uzmanı Recep Mutlu, genel işleyiş hakkında bilgi verdi.

Program kapsamında ayrıca vadeli işlem ve opsiyon piyasası, pay piyasası, borçlanma araçları piyasası, Takasbank ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun görev ve sorumluluklarına yönelik eğitimler düzenlenecek.

Program, moderatörlüğünü Yavuz Selim Kurt'un yapacağı "Medyanın Sermaye Piyasaları Üzerindeki Etkisi" paneliyle sona erecek.

Kaynak: AA

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