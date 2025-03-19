Borsa İstanbul'da Sert Düşüş: BIST 100 Endeksi 10.060,48 - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Borsa İstanbul'da Sert Düşüş: BIST 100 Endeksi 10.060,48

BIST 100 endeksi güne yüzde 6,87 düşüşle başladı, yatırımcılar Fed'in kararlarını bekliyor.

19.03.2025 10:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 6,87 düşüşle 10.060,48 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 741,75 puan ve yüzde 6,87 azalışla 10.060,48 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 7,02 ve holding endeksi yüzde 6,69 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 7,56 ile iletişim oldu.

Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,55 değer kaybederek 10.802,23 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomi ve ticaret politikalarındaki korumacı yaklaşımının yanı sıra jeopolitik risklerin devam etmesiyle karışık bir seyir öne çıkarken, gözler ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam alacağı para politikası kararlarına çevrildi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in politika faizini sabit tutacağına kesin gözüyle bakılırken, politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinden alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Yurt içinde İBB Başkanı İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Açılışta BIST 100 endeksinde kayıpların yüzde 5'i aşması sonucu endekse bağlı devre kesici devreye girdi.

Bunun yanı sıra, Borsa İstanbul, BIST 50 endeksinde yer alan paylarda bugünkü seansta 1 gün boyunca geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının uygulanması kararlaştırıldı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Fed'in faiz kararı ve Avro Bölgesinde enflasyon verilerinin piyasaların odağında bulunacağını kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 9.900 seviyelerinin destek, 10.100 ve 10.200 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Bıst, Fed, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Borsa İstanbul'da Sert Düşüş: BIST 100 Endeksi 10.060,48 - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmamoğlu’nun gözaltına alınması sonrası İstanbul’da bazı metro istasyonları kapatıldı İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası İstanbul'da bazı metro istasyonları kapatıldı
Dünya basını İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını nasıl gördü Dünya basını İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını nasıl gördü?
Yusuf Akçiçek’e dünyanın en iyi takımlarından biri talip oldu Yusuf Akçiçek'e dünyanın en iyi takımlarından biri talip oldu
Borsa İstanbul’da deprem Milyarlarca liralık düşüş kaydedildi Borsa İstanbul'da deprem! Milyarlarca liralık düşüş kaydedildi
İmamoğlu’nun gözaltına alındığı dakikalarda Mansur Yavaş’ın Tayvan’da olduğu ortaya çıktı İmamoğlu'nun gözaltına alındığı dakikalarda Mansur Yavaş'ın Tayvan'da olduğu ortaya çıktı
Bursa’da yenidoğan bebek taburcu olduktan 4 saat sonra hayatını kaybetti Bursa'da yenidoğan bebek taburcu olduktan 4 saat sonra hayatını kaybetti
Türkiye’nin konuştuğu otel için mahkemeden kritik karar Türkiye'nin konuştuğu otel için mahkemeden kritik karar
İmamoğlu’nun gözaltına alınma görüntüleri ortaya çıktı İmamoğlu'nun gözaltına alınma görüntüleri ortaya çıktı
Kulüpsüz kalan Feghouli’nin transfer olabilmek için Rus kulüplerine mesaj attığı ortaya çıktı Kulüpsüz kalan Feghouli'nin transfer olabilmek için Rus kulüplerine mesaj attığı ortaya çıktı
Ekrem İmamoğlu’nun oğlu konuştu Ekrem İmamoğlu'nun oğlu konuştu
Birçok kişinin maaşı iptal ediliyor Birçok kişinin maaşı iptal ediliyor

10:06 Borsa İstanbul’da deprem Milyarlarca liralık düşüş kaydedildi Borsa İstanbul'da deprem! Milyarlarca liralık düşüş kaydedildi
09:55 İmamoğlu’nun gözaltına alınma görüntüleri ortaya çıktı İmamoğlu'nun gözaltına alınma görüntüleri ortaya çıktı
07:16 İmamoğlu’ndan gözaltı kararı sonrası ilk açıklama: Yılmayacağımı bilmenizi istiyorum İmamoğlu'ndan gözaltı kararı sonrası ilk açıklama: Yılmayacağımı bilmenizi istiyorum
07:06 Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı
15:28 Türkiye-Macaristan maçının hakemi belli oldu Türkiye-Macaristan maçının hakemi belli oldu
15:16 Çocuklarına alanlar hemen kaldırsın Bakanlık toplatma kararı aldı Çocuklarına alanlar hemen kaldırsın! Bakanlık toplatma kararı aldı
15:14 Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’dan Fenerbahçelileri kızdıracak transfer hamlesi Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçelileri kızdıracak transfer hamlesi
15:09 Cezaevi fotoğrafı ses getirmişti Özdağ sağlık durumuna ilişkin konuştu Cezaevi fotoğrafı ses getirmişti! Özdağ sağlık durumuna ilişkin konuştu
15:06 Beytullah Şentürk: Sosyal medyada insanlara ritüel adı altında büyü yapmayı öğretiyorlar Beytullah Şentürk: Sosyal medyada insanlara ritüel adı altında büyü yapmayı öğretiyorlar
14:48 Sunucu Ece Üner polis eşliğinde ifadeye götürüldü Sunucu Ece Üner polis eşliğinde ifadeye götürüldü
14:44 CHP lideri Özel’den Erdoğan ve Bahçeli’nin sloganına destek CHP lideri Özel'den Erdoğan ve Bahçeli'nin sloganına destek
14:40 Ünlü oryantal Tanyeli’ye veda Eşinin sözleri yürek yaktı Ünlü oryantal Tanyeli'ye veda! Eşinin sözleri yürek yaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2025 10:43:34. #7.13#
SON DAKİKA: Borsa İstanbul'da Sert Düşüş: BIST 100 Endeksi 10.060,48 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.