Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 446 bin liraya çıktı.
Altın piyasasında en düşük 2 milyon 438 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 470 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1,2 artışla 2 milyon 446 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 416 bin liradan tamamlamıştı.
KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 488 milyon 118 bin 728,73 lira, işlem miktarı ise 199,99 kilogram oldu.
Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 488 milyon 118 bin 728,73 lira düzeyinde gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Aktif Yatırım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Turan Kıymetli Madenler ve VakıfBank olarak sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
|STANDART TL/KG
|DOLAR/ONS
|Önceki Kapanış
|2.416.000,00
|2.327,00
|En Düşük
|2.438.000,00
|2.220,00
|En Yüksek
|2.470.000,00
|2.220,00
|Kapanış
|2.446.000,00
|2.220,00
|Ağırlıklı Ortalama
|2.451.669,01
|2.220,00
|Toplam İşlem Hacmi (TL)
|488.118.728,73
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|199,99
|Toplam İşlem Adedi
|16
Son Dakika › Ekonomi › Borsa İstanbul'da Standart Altının Kilogram Fiyatı Yükseldi - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Siirt'in Kurtalan ilçesinde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Türk, Kürt, Arap, Laz, Çerkez gibi farklı etnik gruplara ayrım yapmadıklarını ve birlikte olduklarını belirtti. Yılmaz, terörün sona erdiği ve huzur ortamının egemen olduğu bir ortamda özel sektör yatırımlarının da bölgeye gelmeye başladığını söyledi. Ayrıca, çocuklara iyi eğitim verdiklerini ve mezhep, etnik ve dini ayrımcılığa karşı olduklarını vurguladı.
Türkiye Terziler, Konfeksiyoncular ve Giyim Sanatkarları Federasyonu ve Eskişehir Tuhafiyeciler Esnaf Odası Başkanı Ali Sefa Şen, yerel seçimler sonrası kemer sıkma politikalarında artış yaşanmasını beklediklerini söyledi. Şen, enflasyonun tek haneli rakamlara düşürülmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, seçimlerden sonra fiyat artışları olacağını tahmin ettiklerini belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?