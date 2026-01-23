Borsa İstanbul\'da tarihi seviye: BIST 100, 13 bin puanı aştı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yeni güne güçlü alımlarla başladı. Endeks, açılışta önceki kapanışa göre 72,70 puan ve yüzde 0,57 artışla 12.924,20 puana yükselerek rekor seviyeden açıldı. Günün ilerleyen saatlerinde 13.000 puanı aşan BIST 100, tarihi zirvesini gördü.

REKOR KAPANIŞIN ARDINDAN YENİ ZİRVE

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,97 değer kazanarak 12.851,49 puandan tamamladı ve tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Bugünkü açılışta da yükseliş ivmesini sürdüren endeks, rekor seviyeleri test etti.

SEKTÖR VE ENDEKS PERFORMANSLARI

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,49, holding endeksi ise yüzde 0,10 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,15 ile madencilik olurken, en çok kaybettiren sektör yüzde 0,60 düşüşle menkul kıymet yatırım ortaklığı olarak öne çıktı.

KÜRESEL PİYASALARIN ETKİSİ

Küresel piyasalarda jeopolitik gerilimlerin nispeten azalması ve ABD ekonomisinin gücünü koruduğuna işaret eden makroekonomik veriler risk iştahını destekledi. ABD'de büyüme verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi, iş gücü piyasasına yönelik endişeleri de bir miktar azalttı. Bu görünüm, BIST 100 endeksinde genele yayılan alımlarla rekor seviyelerin görülmesinde etkili oldu.

GÖZLER KREDİ NOTU DEĞERLENDİRMELERİNDE

Analistler, bugün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Fitch Ratings ve Moody's'in Türkiye değerlendirmelerinin yakından izleneceğini belirtti. Yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi ve finansal hesaplar raporu, yurt dışında ise imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verilerinin piyasaların odağında olacağı ifade edildi. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.000 ve 13.100 puan seviyeleri direnç, 12.700 ve 12.600 puan seviyeleri ise destek konumunda bulunuyor.