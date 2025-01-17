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Ekonomi

Borsa İstanbul Genel Müdürü Oylamaya Katıldı

Borsa İstanbul Genel Müdürü Oylamaya Katıldı

Korkmaz Ergun, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerde fotoğraflara oy verdi.

17.01.2025 12:47
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Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olayların ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ergun, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Barış Seçkin'in "Dış işleri" fotoğrafına oy veren Ergun, "Spor" kategorisinde Halil Sağırkaya'nın çektiği "Abluka" fotoğrafını seçti.

"Özgür Suriye" kategorisinde oyunu Emin Sansar'ın çektiği "Özgür ülkede ilk namaz" isimli fotoğrafından yana kullanan Ergun, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Hussain Ali'nin "Çamur deryası", "Günlük Hayat" kategorisinde Ahmet Okatalı'nın "Görkemli gece" fotoğraflarını oyladı.

Oylamanın ardından Ergun, şöyle konuştu:

"AA'ya bu güzel çalışmasından dolayı çok teşekkür ediyorum. 2025 yılının geçmiş yıllarda olduğu gibi piyasalarımız açısından hayırlı olmasını diliyorum. Yatırımcılarımızın kazanacağı, şirketlerimizin halka arzlarla büyümelerini ve yatırımlarını sermaye piyasalarının finanse edebileceği güzel bir yıl diliyorum, tüm yatırımcılarımıza buradan saygılarımı iletiyorum."

Kaynak: AA

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