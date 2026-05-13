Borsa İstanbul Günü Düşüşle Kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 181,46 puan azalarak 14.598,47 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 66,82 puan ve yüzde 0,45 artışla 14.846,74 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 14.566,23 puanı, en yüksek 14.867,83 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,23 değer kaybederek 14.598,47 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 183,31 puan ve yüzde 1,09 azalışla 16.629,58 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre hizmetler endeksi yüzde 0,24 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 1,38, teknoloji endeksi yüzde 1,57 ve mali endeks yüzde 1,92 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 27'si prim yaptı, 73'ü geriledi. Sasa Polyester, Astor Enerji, Türk Hava Yolları, Akbank ile Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 688 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 688 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,5 düşüşle 6 milyon 828 bin 400 lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,28, bileşik getirisi yüzde 41,94 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 45,2989, satışta 45,4805 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 45,2813, satışta 45,4627 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1710, sterlin/dolar paritesi 1,3515 ve dolar/yen paritesi 157,860 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,4 azalışla 104,9 dolardan işlem görüyor.