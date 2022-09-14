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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 992 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 992 bin lira, en yüksek 1 milyon 11 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,1 azalarak 992 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 63 milyon 963 bin 841,96 lira, işlem miktarı ise 3.096,14 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 63 milyon 963 bin 841,96 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Uğuras Kıymetli Madenler, Garanti BBVA, NMGlobal Kıymetli Madenler, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 1.012.800,00 1.729,50 En Düşük 992.000,00 1.685,25 En Yüksek 1.011.000,00 1.721,85 Kapanış 992.000,00 1.711,30 Ağırlıklı Ortalama 1.000.392,74 1.703,04 Toplam İşlem Hacmi (TL) 3.063.963.841,96 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 3.069,14 Toplam İşlem Adedi 182

Piyasalarda gün ortası

Borsa güne düşüşle başladı