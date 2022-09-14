Altının kilogramı 992 bin liraya geriledi - Son Dakika
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Altının kilogramı 992 bin liraya geriledi

14.09.2022 16:36
Altının kilogramı 992 bin liraya geriledi

?Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 992 bin liraya geriledi.

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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 992 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 992 bin lira, en yüksek 1 milyon 11 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,1 azalarak 992 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 63 milyon 963 bin 841,96 lira, işlem miktarı ise 3.096,14 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 63 milyon 963 bin 841,96 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Uğuras Kıymetli Madenler, Garanti BBVA, NMGlobal Kıymetli Madenler, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış1.012.800,001.729,50
En Düşük992.000,001.685,25
En Yüksek1.011.000,001.721,85
Kapanış992.000,001.711,30
Ağırlıklı Ortalama1.000.392,741.703,04
Toplam İşlem Hacmi (TL)3.063.963.841,96

Toplam İşlem Miktarı (Kg)3.069,14

Toplam İşlem Adedi182

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Kaynak: AA

Borsa İstanbul, KMTP, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 992 bin liraya geriledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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