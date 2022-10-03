Haftaya yükselişle başlayan altının kilogramı 987 bine geriledi - Son Dakika
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Haftaya yükselişle başlayan altının kilogramı 987 bine geriledi

03.10.2022 16:38

Haftaya yükselişle başlayan gram altının fiyatı gün sonu değer kaybetti. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'ndan elde edilen bilgilere göre; standart altının kilogramı 987 bin liraya geriledi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 987 bin liraya geriledi. Altın piyasasında, en düşük 983 bin 200 lira, en yüksek 1 milyon 2 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,5 azalarak 987 bin liradan tamamladı.

TOPLAM İŞLEM HACMİ 3 MİLYAR 10 OLARAK HESAPLANDI

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 10 milyon 659 bin 663,78 lira, işlem miktarı ise 3.043 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 22 milyon 243 bin 68,78 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, İNTL HRM Kıymetli Madenler, NBGlobal Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi ve Turan Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:


STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış1.002.000,001.653,00
En Düşük 983.200,001.648,00
En Yüksek1.002.000,001.676,75
Kapanış 987.000,001.655,60
Ağırlıklı Ortalama 987.720,371.662,26
Toplam İşlem Hacmi (TL)3.010.659.663,78
Toplam İşlem Miktarı (Kg)3.043

Toplam İşlem Adedi115
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Kaynak: AA

Borsa İstanbul, KMTP, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Haftaya yükselişle başlayan altının kilogramı 987 bine geriledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Haftaya yükselişle başlayan altının kilogramı 987 bine geriledi - Son Dakika
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