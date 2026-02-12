Borsa İstanbul Rekor Kırdı - Son Dakika
Borsa İstanbul Rekor Kırdı

12.02.2026 18:49
BIST 100 endeksi günü %2,85 artışla 14.180,48 puanla tamamladı ve rekor tazeledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,85 değer kazanarak 14.180,48 puanla rekor seviyeden tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 392,67 puan artarken, toplam işlem hacmi 274,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 6,96, holding endeksi yüzde 0,60 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen bankacılık, en çok değer kaybeden ise yüzde 0,45 ile tekstil deri oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan güçlü tarım dışı istihdam verisi sonrası ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine daha geç başlayabileceği beklentilerine karşın pozitif bir seyir izleniyor.

Yurt içinde BIST 100 endeksi, enflasyon raporu sonrası bankacılık endeksi öncülüğünde günü alıcılı bir seyirde tamamladı ve kapanışa yakın en yüksek 14.196,85 seviyesini görerek rekor tazeledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı'nda konuştu.

Karahan "2026 yılında enflasyonun, yüzde 15 ile yüzde 21 aralığında olacağını tahmin ediyoruz. 2027 sonu için ise tahminlerimiz, enflasyonun yüzde 6 ile yüzde 12 aralığına gerileyeceğine işaret ediyor. Enflasyon ara hedefimizi ise 2026 ve 2027 yılları için, sırasıyla yüzde 16 ve yüzde 9 olarak koruduk. 2028 yılı için ise ara hedefimizi yüzde 8 olarak belirledik." dedi.

Makroekonomik tarafta ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 6 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 10 milyar 676 milyon dolar azalarak 207 milyar 482 milyon dolara geriledi.

Analistler, yarın yurt içinde cari işlemler dengesi, piyasa katılımcıları anketinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme ve dış ticaret dengesi ile ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.300 ve 14.400 puanın direnç, 14.000 ve 13.900 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

