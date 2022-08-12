VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika
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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

12.08.2022 09:39
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 3.153 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 3.153 puanda dengelendi.

Ağustos vadeli endeks kontratı, en yüksek 3.154,50 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 3.153,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın hemen altında 3.150,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise 3.143,00 puana indi.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin beklentilerin altında gelen enflasyon verilerine karşın 75 baz puanlık faiz artışına kapıyı açık bırakan açıklamalarıyla pay piyasalarının karışık seyrettiğini söyledi.

ABD'de çarşamba günkü Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve dünkü Üretici Fiyat Endeksi'ndeki (ÜFE) artışın piyasa beklentilerinin altında gerçekleşmesinin piyasalara rahat bir nefes aldırdığını aktaran analistler, son yılların en yükseğinde bulunan enflasyon oranları karşısında ise Fed'in şahin duruşunu korumasının beklendiğini ifade etti.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda eylül toplantısında Fed'in yüzde 65 ihtimalle 50 baz puan faiz artıracağının tahmin edildiğini, 75 baz puanlık faiz artışı ihtimalinin ise yüzde 35 seviyesinde bulunduğunu hatırlattı.

Bugün yurt içinde sanayi üretimi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, açıklanan şirket finansal sonuçları nedeniyle sektör ve hisse bazlı ayrışmaların sürebileceğini dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 3.170 ve 3.200 seviyelerinin direnç, 3.120 ve 3.100 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin haziranda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,9 artmasını bekliyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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