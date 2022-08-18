VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika
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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

18.08.2022 09:41
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 3.263 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 3.263 puanda dengelendi.

Ağustos vadeli endeks kontratı, en yüksek 3.267,50 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 3.263,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 1,6 üzerinde 3.259,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişini sürdürerek 3.268,75 puana çıktı.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) temmuzdaki toplantı tutanaklarında ekonomik görünümdeki hızlı değişim ve Fed üyelerinin karar almalarını zorlaştıran ekonomik çerçeveye yapılan vurgu sonrası küresel pay piyasalarının negatif seyrettiğini söyledi.

Yurt içi piyasaların Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına odaklandığını aktaran analistler, açıklanmaya devam eden şirket finansal sonuçları nedeniyle sektör ve hisse bazlı ayrışmaların da sürebileceğini dile getirdi.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yanı sıra işsizlik başvuruları ve ikinci el konut satışları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 3.270 ve 3.300 puanın direnç, 3.220 ve 3.190 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika
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