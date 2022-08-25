VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika
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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

25.08.2022 09:38
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 3.368 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 3.368 puanda dengelendi.

Ağustos vadeli endeks kontratı, en yüksek 3.370,50 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 3.368,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 2,1 altında 3.358,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, ABD'de düzenlenen Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu öncesi yatırımcıların temkinli hareket ettiğini belirterek, bugün sempozyumdan gelecek haber akışının yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanakları ve ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini kaydetti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylüldeki faiz kararına ilişkin 75 baz puanlık faiz artışı ihtimalinin yüzde 58'e yükseldiğini aktaran analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın yarın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı konuşmada Fed'in olası adımlarına ilişkin ipuçları aranacağını bildirdi.

Analistler, bugün ayrıca yurt içinde kapasite kullanımı ve Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özeti ile Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 3.380 ve 3.400 seviyelerinin direnç, 3.340 ve 3.300 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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