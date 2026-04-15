Borsa Karışık Seyirle Kapatıldı

NEW New York borsası, Orta Doğu'daki savaşın yakında sona erebileceğine dair iyimserlik sürerken karışık seyirle kapandı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,15 azalarak 48.463,72 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,8 artışla 7.022,95 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,59 kazançla 24.016,02 puana çıktı. İki endeks de tüm zamanların en yüksek kapanış değerine ulaştı.

Yatırımcıların Orta Doğu'daki çatışmalara diplomatik bir çözüm bulunacağına dair umutları sürerken, pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi.

Dün İran ile 2 gün içinde Pakistan'da yeni bir görüşmenin yapılabileceğini söyleyen ABD Başkanı Donald Trump, yeni bir röportajında da savaşın "bitmeye yakın" olduğunu ifade etti.

Trump, aynı röportajda ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Jerome Powell'a yönelik eleştirilerini sürdürürken, Fed binasının yenilenmesine ilişkin soruşturmanın devam etmesi gerektiğini belirtti.

Powell'ı görevden almakla tehdit eden Trump, "O zaman onu kovmak zorunda kalacağım, eğer zamanında ayrılmazsa." dedi.

Trump, sosyal medyada yaptığı paylaşımda da "Çin, Hürmüz Boğazı'nı kalıcı şekilde açmamdan çok memnun." ifadesini kullanırken, Çin'in İran'a silah göndermemeyi kabul ettiğini aktardı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de İran'la geçici ateşkesin uzatılması için yoğun müzakerelerin halen devam ettiğini ve görüşmelerin "verimli" geçtiğini söyledi.

Öte yandan Fed'in yayımladığı "Bej Kitap" raporu, Orta Doğu'daki çatışmanın, ABD'li şirketler için belirsizlik kaynağı olduğunu gösterdi.

Raporda, "Orta Doğu'daki çatışma istihdam, fiyatlandırma ve sermaye yatırımıyla ilgili karar alma süreçlerini zorlaştıran başlıca belirsizlik kaynağı olarak gösterildi, birçok firma bekle-gör tutumunu benimsedi." değerlendirmesi yer aldı.

Makroekonomik veri tarafında, Fed New York şubesinin açıkladığı imalat endeksi, nisanda 11 değerine çıkarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

ABD'de ithalat fiyat endeksi martta aylık yüzde 0,8, ihracat fiyat endeksi yüzde 1,6 arttı.

Kurumsal tarafta, ABD'nin büyük bankalarından Bank of America ile Morgan Stanley'nin hisseleri, bugün yayımladıkları ilk çeyrek bilançosunda beklentilerin üzerinde kar ve gelir bildirmeleri sonrasında sırasıyla yüzde 1,8 ve yüzde 4,5 değer kazandı.