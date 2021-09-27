Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 682 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 59.570.000.000 1,30 Enka İnşaat 59.080.000.000 1,01 Ford Otosan 57.093.057.000 8,18 Koç Holding 55.384.013.412 1,08 Bim Mağazalar 39.498.360.000 7,11 Garanti BBVA 37.548.000.000 0,56 ASELSAN 33.721.200.000 1,68 Turkcell 33.660.000.000 1,66 SASA Polyester 30.419.200.000 8,61 Tüpraş 28.071.992.320 2,29 Akbank 26.884.000.000 0,40 Türk Telekom 25.550.000.000 2,05 Şişe Cam 25.210.251.682 0,98 Tofaş Oto Fabrikası 25.025.000.000 5,85 İş Bankası (C) 22.859.847.600 0,32 Arçelik 21.988.195.791 1,44 Coca Cola İçecek 20.845.685.585 2,33 Yapı ve Kredi Bankası 19.766.100.005 0,38 Sabancı Holding 19.506.261.580 0,47 Türk Hava Yolları 18.823.200.000 0,39 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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